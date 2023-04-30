В Таласском районе на скотном рынке десятки людей устроили самосуд над подозреваемым в карманной краже. Такое видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчину привязали к столбу и предположительно избили. По данным издания Turmush, инцидент произошел 30 апреля утром в 8:20. В описании к видео написано, что «мужчина украл 150 тысяч сомов».