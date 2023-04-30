Ряд медиаорганизаций Кыргызстана, в том числе и «Клооп», а также журналисты и активисты призвали власти прекратить давление на «Азаттык Медиа». Такое заявление распространено относительно решения суда о закрытии «Азаттыка» в качестве СМИ.

В заявлении говорится, что решение суда противоречит Конституции Кыргызстана, законам республики и международным обязательствам страны в области свободы выражения мнений и доступа к информации.

«Попытка обвинения “Азаттык Медиа” при распространении одной лишь публикации в пропаганде войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям не терпит никакой критики. Пропаганда войны представляет собой умышленное, систематическое распространение идей и взглядов для разжигания вооруженного конфликта. Нетерпимость же к другим народам и нациям должна быть обусловлена призывами к насилию, унижению или выражена распространением информации об исключительности какой-либо нации, народа. Но такой информации редакция “Азаттык Медиа” не распространяла», — подчеркивается в заявлении.

Подписавшие заявление медиаорганизации назвали действия госорганов по закрытию «Азаттык Медиа» «вредительскими с точки зрения национальных интересов», отметив, что «такому беспрецедентному давлению редакция подвергается впервые за все время своей более чем 30-летней деятельности».

«Закрытие “Азаттык” в Кыргызстане лишает нашу хрупкую демократию жизненно важного актива, который на протяжении 30 лет является одним из ключевых СМИ в Кыргызстане, публикующим журналистские расследования о коррупции, социально-значимые репортажи, с целью повышения подотчетности в управлении государством, недопущения злоупотребления положением. Мы призываем власть прекратить это беспрецедентное давление на “Азаттык Медиа”, возобновить работу сайта, прекратить уголовное преследование, снять наложенный арест», — обратились медиаорганизации.

Ленинский райсуд Бишкека 27 апреля вынес решение о закрытии «Азаттыка» в качестве СМИ, удовлетворив иск Минкультуры. В самом «Азаттыке» назвали решение суда «возмутительным» и сообщили о намерении обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Крупные международные организации Amnesty International и CPJ осудили решение суда и призвали прекратить притеснения и запугивания журналистов и критиков правительства. В Госдепартаменте США заявили, что «глубоко обеспокоены сообщениями о решении кыргызского суда о прекращении деятельности “Азаттыка”».

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттык» в январе 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что действия «Азаттык» противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык» в октябре 2022 года.