Октябрьский райсуд Бишкека 30 апреля изменил меру пресечения бывшего внешнего управляющего «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отпустил Болтурука под домашний арест.

Тенгиз Болтурук руководил «Кумтором» с 17 мая 2021 года, когда кыргызские власти ввели на руднике внешнее управление. В Кабмине 24 августа 2022 года сообщили, что Болтурука отстранили от руководства «Кумтором». Это произошло после проверки Счетной палаты, которая нашла в «Кумторе» финансовые нарушения.

Болтурука задержали в сентябре 2022 года, после того Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы «Кумтор Голд Компани». По версии следствия, компания нанесла государству ущерб на сумму более 1 млрд сомов. Также были задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы, директор управления финансов Рыспек Токтогулов и исполнительный директор КГК Канат Курманов.

В конце февраля Болтурук обратился к президенту Садыру Жапарову и попросил у него прощения за то, что не смог искоренить коррупцию в «Кумторе». Он говорил, что готов уехать в Канаду и попросил президента принять «правильное решение». Затем в одном из интервью Жапаров сказал, что подозреваемые в деле «Кумтора» должны восстановить нанесенный государству ущерб, после чего суды могут рассмотреть им меру пресечения в виде домашнего ареста.

В середине марта замгенпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что задержанные по делу о коррупции на «Кумторе» возместили 642 млн сомов. Общий ущерб оценивается 1 млрд 146 млн сомов.