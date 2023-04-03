Первомайский райсуд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центре города до 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что заявление мэрии Бишкека о признании законным решения акимиата Первомайского района столицы от 31 марта об ограничении места мирных собраний удовлетворено.

Запрет на проведение митингов действует в следующих местах:

площадь Ала-тоо;

бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;

в парке им. Панфилова;

в сквере им. Т.Турсунбаевой;

у здания Верховного суда;

возле посольства России;

возле здания ГКНБ.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького.

Запрет на проведение митингов в центре Бишкека ввели в марте 2022 года. Такое решение приняло Первомайское РОВД столицы, суд признал законность этого решения.

Запрет на мирные собрания ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным.

Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.