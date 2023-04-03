Первомайский райсуд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центре города до 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что заявление мэрии Бишкека о признании законным решения акимиата Первомайского района столицы от 31 марта об ограничении места мирных собраний удовлетворено.
Запрет на проведение митингов действует в следующих местах:
- площадь Ала-тоо;
- бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;
- возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;
- в парке им. Панфилова;
- в сквере им. Т.Турсунбаевой;
- у здания Верховного суда;
- возле посольства России;
- возле здания ГКНБ.
Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького.
Запрет на проведение митингов в центре Бишкека ввели в марте 2022 года. Такое решение приняло Первомайское РОВД столицы, суд признал законность этого решения.
Запрет на мирные собрания ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.
О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным.
Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.