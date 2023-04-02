Камеры будут работать в круглосуточном режиме. Помимо соблюдения порядка видеокамеры будут фиксировать факты нарушения правил торговли и благоустройства. Ранее акимиат запретил на территории Первомайского района уличные силомеры, холодильники по продаже мороженного и прохладительных напитков, детские электромобили и различные виды велосипедов, которые работают в неустановленных местах.

О том, что на территории Первомайского района установят видеокамеры наружного наблюдения с распознаванием лиц стало известно в конце января этого года. Тогда сообщалось, что установят более 100 видеокамер.

Аким Первомайского района Максатбек Садыкулов говорил, что камеры установят до конца третьего квартала. По его словам, на реализацию проекта выделили 6 млн сомов.

В МВД отмечали, что камеры будут использоваться для задержания разыскиваемых лиц, установления местонахождения пропавших без вести и раскрытия преступлений.