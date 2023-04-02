На видео президент спрашивает у пациентов какие лекарства они купили сами, а какие им дали бесплатно. Одна из женщин на видео говорит, что за 17 дней в больнице они не получили ни одно лекарство бесплатно. Представители Минздрава в ответ говорят, что бесплатно дают те лекарства, которые есть в наличии, а то, что не хватает закупят и уже объявили тендер для этого.

«Если пациент 17 дней не может получить положенные бесплатные лекарства, то что мы за государство? […] Не сваливайте все на тендеры. Со временем мы избавимся от этой напасти, сейчас уже двигаемся в этом направлении. Никак не завершаются дела “тендерной мафии”», — сказал президент.

В октябре 2022 года Минфин разработал поправки в закон о госзакупках. Их целью названы «совершенствование и оптимизация» государственных закупок и «устранение коррупционных проявлений».

Из закона предлагают убрать методы госзакупок – неограниченный и ограниченный. Это означает, что госзакупки будут проводить только методами «запроса котировок» и «из одного источника», то есть, по сути это будут прямые закупки, без конкурсов.

Однако независимые юристы посчитали это не усовершенствованием, а полным устранением существующей тендерной системы. В свою очередь Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития призвали власти Кыргызстана отозвать поправки в закон о госзакупках.

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