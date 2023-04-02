Президент Садыр Жапаров заявил, что новый микрорайон на месте бывшей исправительной колонии №47 в Бишкеке построят за полтора года.

«Кудай буюрса (даст Бог), закончат за полтора года. 5500 семей получат жилье по ипотеке на 20 лет через Госипотечную компанию», — сказал он.

Кроме того, Жапаров сообщил, что в скором времени за пределы Бишкека выведут и СИЗО-1. По словам, президента на его территории также построят новый микрорайон.

Строить новое ипотечное жилье будут не только в Бишкеке. По словам Жапарова, новые дома строятся в Нарынской, Таласской и Джалал-Абадской областях. Он отметил, что «возможность получить ипотеку будет у всех — и у госслужащего, мигранта или обычного предпринимателя».

Президент заявил, что по жилищной программе «Мой дом 2021-2026», которую запустили осенью 2021 года, жильем будут обеспечены не менее 50 тысяч семей.

Ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев говорил, что на месте бывшей ИК №47 построят микрорайон на 10 тысяч квартир.