Президент Садыр Жапаров пообещал, что до конца 2023 года в Кыргызстане построят около 100 новых школ.

«Есть выражение: “Где не строят школы, приходится строить тюрьмы”. В прошлом году построили 42 школ и отремонтировали еще 11. В этом году заложено строительство 204 школ и к концу года сдадим в эксплуатацию около 100 из них», — сказал он.

Ранее глава Кабинета министров Акылбек Жапаров заявлял, что до конца 2023 года власти завершат строительство 204 школ.

В конце февраля Садыр Жапаров заявил, что в скором времени государство перестанет строить школы и детские сады сначала в Бишкеке, а затем и в регионах. По его словам, власти будут выделять землю предпринимателям, чтобы они сами строили школы или детсады.

В Кыргызстане большая проблема со школами. Во-первых, они переполнены — ученикам нередко приходится сидеть по трое за одной партой. Во-вторых, даже существующие школы зачастую находятся в аварийном состоянии.

В 2019 году правительственная рабочая группа подсчитала, что в Кыргызстане каждая десятая школа в стране находится в аварийном состоянии. Их, согласно заключению группы, нужно снести, поскольку они угрожают жизни и здоровью учеников, а взамен — построить новые здания.

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