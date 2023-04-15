Бишкекский городской суд отказал адвокату Бактыбеку Жумашеву в рассмотрении его апелляционной жалобы на решение Первомайского районного суда о запрете митингов на территории района. Об этом Жумашев сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, судебная коллегия сослалась на то, что адвокат не уложился в 24-часовой срок подачи апелляции. Однако Жумашев считает, что это «сделали специально, чтобы выйти из трудной ситуации».

«Сама новость (о продлении запрета митингов на территории Первомайского района – прим.ред.) на сайте 24.kg была опубликована 3 апреля. Вечером я прочитал эту новость и утром 4 апреля уже подал ходатайство о выдаче мне решения суда. 5 апреля в 16:30 мне позвонили из канцелярии суда и сообщили, что я могу получить его. Через полчаса я уже был в суде и получил решение. 06 апреля я внёс апелляционное решение и ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляции в канцелярию суда. То есть фактически я не пропустил впустую ни одного дня с момента как получил решение суда», — написал он.

Адвокат добавил, что будет обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

«Судьи предпочли опять выслужиться перед властями и попрать законы и наши права. […] Я буду использовать все законные способы по дальнейшему обжалованию незаконного решения властей о запрете мирных собраний», — отметил он.

Запрет на проведение митингов в центре Бишкека ввели в марте 2022 года. Согласно последнему решению Первомайского райсуда Бишкека запрет действует до 1 июля.

По нему запрещается устраивать собрания на площади «Ала-Тоо», возле зданий Жогорку Кенеша, администрации президента, ГКНБ, Верховного суда, Посольства России в Кыргызстане, парка имени Панфилова, а также на территории бульвара Эркиндик и сквера имени Т.Турсунбаевой.

Горожане могут проводить акции исключительно на территории сквера имени М. Горького. Ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий.

Запрет на мирные собрания ввели после того, как у здания посольства России прошли несколько акций — как антивоенных и в поддержку Украины, так и в поддержку России.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсмен Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это решение противоречит Конституции и принятым страной международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.