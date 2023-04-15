Работать пригласил Жапаров, а зарплату в 1 млн сомов не получала

По словам Судец, приехать в Кыргызстан и стать главой Госбанка развития ей предложил глава Кабмина Акылбек Жапаров.

«Мы познакомились с ним на одной из встреч. Он искал человека с большим международным опытом работы в сфере финансов и инвестиций […] Мне показалась интересным с нуля создать банк, работающий с мировыми финансовыми институтами, превратить активы во что-то стоящее. Тем более, Кыргызстан в СНГ — единственное государство, где отсутствует Госбанк развития. Для Кыргызстана это был шанс сделать из страны “маленькую Швейцарию”», — говорит она.

По ее словам, «20 человек из пяти стран мира за свой счет сделали всю концепцию банка, прилетали в Кыргызстан за свои деньги, жили на свои средства и работали “во благо общества”».

«За свою работу в течение полугода в Кыргызстане ни я, ни моя специалисты не получили ни копейки. Все выделенные средства на Госбанк развития, включая наши зарплаты, лежат на счетах в Нацбанке. Тому есть подтверждение — выписка из Нацбанка. И это при том, что люди, работающие над Госбанком и его концепцией, все – инвестиционные банкиры, которые не работают за копейки. Но все эти зарплаты никогда не были уплачены! Как Минфин переслал 2 млрд, так они и лежат», — заявила она.