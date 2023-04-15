Евгения Судец дала интервью изданию «Вечерний Бишкек» после своего ухода с поста главы Государственного банка развития Кыргызстана. В нем она рассказала о работе в банке, ответила на обвинения о связях с Алексеем Ширшовым и Максимом Бакиевым, а также опровергла то, что получала миллионную зарплату. «Клооп» сделал пересказ интервью Судец.
Работать пригласил Жапаров, а зарплату в 1 млн сомов не получала
По словам Судец, приехать в Кыргызстан и стать главой Госбанка развития ей предложил глава Кабмина Акылбек Жапаров.
«Мы познакомились с ним на одной из встреч. Он искал человека с большим международным опытом работы в сфере финансов и инвестиций […] Мне показалась интересным с нуля создать банк, работающий с мировыми финансовыми институтами, превратить активы во что-то стоящее. Тем более, Кыргызстан в СНГ — единственное государство, где отсутствует Госбанк развития. Для Кыргызстана это был шанс сделать из страны “маленькую Швейцарию”», — говорит она.
По ее словам, «20 человек из пяти стран мира за свой счет сделали всю концепцию банка, прилетали в Кыргызстан за свои деньги, жили на свои средства и работали “во благо общества”».
«За свою работу в течение полугода в Кыргызстане ни я, ни моя специалисты не получили ни копейки. Все выделенные средства на Госбанк развития, включая наши зарплаты, лежат на счетах в Нацбанке. Тому есть подтверждение — выписка из Нацбанка. И это при том, что люди, работающие над Госбанком и его концепцией, все – инвестиционные банкиры, которые не работают за копейки. Но все эти зарплаты никогда не были уплачены! Как Минфин переслал 2 млрд, так они и лежат», — заявила она.
Судец не сообщила причин ухода с поста главы Госбанка развития, но, по ее словам, Совет директоров банка не поддерживал предложения и концепции ее команды. В частности не было одобрено вложение 1,5 млрд сомов в государственные ценные бумаги.
«Это нонсенс. То есть, люди на местах пытаются подвергнуть сомнению стоимость госресурсов и всю финансовую политику, которую проводит Минфин и Кабмин. Странная позиция касается не только Совета директоров Госбанка, но и Госфиннадзора. Пакет документов туда был подготовлен и представлен 24 февраля этого года. По законодательству, срок регистрации определен в 5 дней. Однако уведомление о регистрации акций было получено аж 23 марта. Причину задержки в регистрации выпуска сотрудники Госфиннадзора не пояснили. В итоге стоимость упущенной выгоды Госбанка развития за каждый день просрочки составила 23 млн сомов. Сегодня у нас уже апрель, а деньги до сих пор лежат в Нацбанке. Кто за это должен заплатить?» — говорит она.
Про связи с Ширшовым и Бакиевым
По словам Судец, с Алексеем Ширшовым она знакома, «но не так тесно, как хотелось бы журналистам».
«Он один из трех тысяч моих других контактов в телефоне. Я даже не помню, где мы познакомились. Никакой дружбы “семьями” и совместных проектов с ним ни у меня, ни у моего мужа нет, и не было. Я знаю, какая у него здесь репутация», — сказала она.
Также Судец заявила, что не знакома с Максимом Бакиевым или другими членами семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева.
«Я была шокирована, когда мне вменили, что Судец хочет привести в Кыргызстан какую-то бакиевскую семью […] О них я услышала в контексте истории только в Кыргызстане. Я никогда их не видела и не слышала про них до этого […] Что касается моего мужа, то он и вовсе в этой истории – потерпевшая сторона. Мы, правда, тогда не были еще знакомы. Супруг тогда владел пакетом акций компании, который его вынудили продать за копейки. В итоге он потерял огромные деньги, а весь пакет ушел сначала рейдерам, а потом государству», — отметила она.
Судец в Госбанке развития
Евгения Судец возглавила Госбанк развития Кыргызстана в декабре 2022 года и 15 апреля оставила пост по собственному желанию. До этого она долгое время работала в системе российского банка ВТБ, где занимала руководящие посты и была заместителем гендиректора и финансовым директором управляющей компании «Банка Москвы». Судец получила гражданство Кыргызстана по упрощенной процедуре в июле 2022 года.
29 марта на сайте «Политклиники» вышло расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Госбанку развития и о том, что к этому могут быть причастными связанные с Максимом Бакиевым лица.
В расследовании «ПолитКлиники» утверждается, что некий Владимир Андросик, который является супругом Судец, связан с Максимом Бакиевым.
Кроме того, депутат Жанар Акаев на заседании профильного комитета парламента 11 апреля заявлял, что Судец объединилась с Алексеем Ширшовым, который считался одним из самых близких друзей Максима Бакиева. Он известен как автор коррупционных схем в энергосекторе (списание электроэнергии «мертвым душам», тендеры «для своих»).
Также депутат утверждал, что Судец установила себе зарплату в 1 млн сомов в месяц.