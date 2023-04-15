Артефакт нашли неделю назад, когда после проливных дождей немного оголился грунт. Высота кувшина 1,2-1,3 метра, диаметр — 85 сантиметров.

Рядом нашли обломки и других кувшинов, поэтому археологи предположили, что в древности в этом месте была мастерская. Такие кувшины использовались для хранения зерна.

Найденный артефакт передадут музей «Сулайман-Тоо» в Оше, где он и будет хранится.