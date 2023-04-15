В ГУОБДД сообщили, что за три месяца 2023 года взыскано более 119 млн сомов за нарушение правил дорожного движения.

По данным ведомства, за этот период зарегистрировали 234 тысяч 303 нарушения ПДД. Чаще всего водители не соблюдали дорожные знаки (88 тысяч нарушений), не пристегивались (более 72 тысяч), превышали скоростной режим (свыше 29 тысяч), выезжали на встречную полосу (5384), управляли автомобилем без документов (3312) и в состоянии алкогольного опьянения (3285).

С 8 марта в Кыргызстане увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения до 20 тысяч сомов. Например, штраф за вождение без прав увеличили с 5,5 тысяч до 15, а за проезд на красный свет светофора с 3 до 5 тысяч.

Кроме того, милиционеры смогут лишать водительских прав на один год за пьяное вождение. Раньше за такое нарушение грозил лишь штраф или общественные работы.



Ранее в ГУОБДД сообщали, что после повышения штрафов за нарушения ПДД на дорогах стало на 41% меньше пьяных водителей.