По предварительной данным, причиной аварии мог стать выскочивший на дорогу скот. По словам главы Токтогульского райотдела образования Дамиры Зулпукаровой, водитель резко повернул и автомобиль слетел с дороги.

Она сообщила, что учителя возвращались домой после участия в территориальном этапе конкурса «Учитель года».

«В айыльном аймаке Бел-Алды прошел территориальный уровень конкурса “Учитель года”, в котором участвовали учителя из семи школ двух айыльных аймаков. Одна из учительниц школы имени Чокоева также участвовала в конкурсе и заняла первое место. Учителя этой школы всей группой возвращались назад, радовались. Погибшая была одной из тех, кто сопровождал участницу, помогая ей в конкурсе. Она около 26 лет преподавала математику в школе, имела большой опыт. У погибшей осталось четверо детей», — рассказала Зулпукарова изданию Turmush.