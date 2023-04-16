Депутат Дастан Бекешев сообщил, что Кыргызстан намерен взять очередные займы у международных банков.

По его данным, республика хочет взять 11 млн евро Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), из которых 8 млн кредит под 1% на 12 лет с двухлетним льготным периодом, а остальное грант.

По словам парламентария, эти средства выделят госпредприятию «Кыргыз Темир Жолу».

Планируется:

закупить подвижной состав — открытые вагоны для перевозки строительных материалов и сельскохозяйственных товаров на 4 млн евро;

построить галереи в Боомском ущелье (противообвальное строение) на 150 метров;

модернизировать железной дороги.

Также Кыргызстан хочет взять 30 млн евро у Азиатского банка развития, из которых 10 млн кредит, а остальное грант. Кредит берётся на 32 года, с льготным периодом в 8 лет. Ставка по кредиту 1% первые 8 лет, а затем — 1,5%.

Средства направят на модернизацию и развитие лабораторных услуг городов Бишкек и Ош, Ошской и Чуйской областях.

«Обязуемся подтянуть лаборатории до международных стандартов. […] Справка-обоснование и сам проект соглашения к сожалению не раскрывает деталей проекта и поэтому будем задавать вопросы на заседании Комитета по бюджету», — написал Бекешев.