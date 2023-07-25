С 8 марта 1 800 водителей лишились водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

В марте в Кыргызстане ужесточили наказание за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Согласно этим поправкам, за вождение автотранспорта в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав на один год.



По данным милиции, с марта количество нетрезвых водителей на дороге сократилось на 17%.

Ранее за вождение в нетрезвом виде водителям грозил штраф в размере 17,5 тысяч сомов или общественные работы.

«Наблюдается повышение ответственности водителей», — отметили в ГУОБДД, добавив, что усиленные рейды продолжатся.

В Кыргызстане 8 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Одним из главных изменений в действующих ПДД стало то, что теперь пойманный в состоянии опьянения водитель будет лишаться прав. При повторном подобном нарушении водительского удостоверения такого гражданина лишат на три года.

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