В Жогорку Кенеше предложили ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на средствах индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные подобные устройства). Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 24 ноября на сайте парламента.



Разработал документ депутат Марлен Маматалиев. Он отмечает, что инициировал законопроект «в целях обеспечения безопасности дорожного движения путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности».



В справке-обосновании говорится, что сейчас электросамокаты и другие формы средств индивидуальной мобильности стали популярным способом передвижения в городах, но в то же время этот вид транспорта «представляет определенные риски», а именно рост количества электросамокатов на дорогах может привести к увеличению аварий и травматических происшествий.

«До сегодняшнего дня в национальном законодательстве не урегулированы отношения в сфере безопасности дорожного движения между всеми участниками, возникающие при эксплуатации данного вида средства передвижения», — отмечает Маматалиев.



В связи с этим депутат предложил ввести штраф в размере 500 сомов за нарушение ПДД лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности. За повторное нарушение в течение шести месяцев штраф вырастет до 2 тысяч сомов. Также нардеп предложил ввести штраф в 1 тысячу сомов за нарушение требований правил перевозки пассажиров иными участниками дорожного движения, если конструкцией такая возможность не предусмотрена.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Так, за недоброкачественный ремонт, а равно выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных средств индивидуальной мобильности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, (если в действиях не имеются признаки уголовно-наказуемого деяния) хотят ввести штраф размере 8 тысяч сомов на физлиц, а 13 тысяч — на юрлиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.



По данным Маматалиева, в 2022-2023 годах участились случаи ДТП с участием лиц передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, а также наездов на граждан ими.

По информации ГУВД Бишкека, с 2020 года по настоящее время всего зарегистрировано 157 фактов ДТП с участием людей передвигающихся на электросамокатах, в которых 156 человек получили различные телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, а один человек получил тяжкий вред здоровья в результате наезда.



Однако отмечается, что это только статистика с учетом обращения в правоохранительные органы. По данным же Городского управления здравоохранения при мэрии Бишкека, с начала 2023 года 72 человека обратились в травматический пункт Спортивно-реабилитационного центра столицы, 79 человек обратились в травматологический пункт клинической больницы скорой помощи, из которых 11 человек были госпитализированы.

Кроме этого, в СМИ информации часто публикуются жалобы граждан с просьбой принять соответствующие меры в отношении лиц, использующих средства индивидуальной мобильности.