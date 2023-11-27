Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров 24 ноября провел совещание по вопросам предупреждения случаев насилия против женщин, где дал символический старт кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия».

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Жапаров на совещании сказал, что «вопрос предотвращения и предупреждения случаев семейного насилия является одной из приоритетных задач государственной власти».

В связи с этим он поручил правоохранительным органам, местным органам власти и социальным службам усилить работу в этом направлении. Также он поручил пересмотреть текущие госпрограммы и мероприятия по этой тематике, актуализировать и включить новые меры защиты и поддержки женщин.

«Продвижение равенства и гендерная политика — это не просто тренд, модные слова или же выполнение наших международных обязательств. Это основа здорового, справедливого и процветающего общества. Поэтому мы будем предпринимать все необходимые усилия для защиты каждого члена нашего общества для создания безопасной, спокойной и благополучной жизни. Политика предотвращения насилия против женщин и девушек будет оставаться центром внимания правительства», — подчеркнул глава Кабмина.

В пресс-службе добавили, что Жапаров отдельно затронул вопрос необходимости мер финансово-экономической поддержки женщин.



Также на совещании напомнили, что в Жогорку Кенеш внесен законопроект о внедрении новой меры пресечения для людей совершивших насилие — электронные браслеты. С их помощью власти намерены отслеживать местонахождение таких граждан, а также «радиус их приближения к лицам, столкнувшихся с насилием».



Кроме того, на совещании озвучили, что по поручению президента разрабатывается специальная программа поддержки женского лидерства до 2030 года.

Семейное насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане, которая остается актуальной уже многие годы. По данным МВД, в Кыргызстане за десять месяцев 2023 года зарегистрировали 10 тысяч 400 случаев семейного насилия.

В октябре 2023 года Кыргызстан второй год подряд был признан наиболее опасной страной для женщин из числа государств Центральной Азии согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин). В отчете говорилось, что доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.