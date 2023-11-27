В пресс-службе МВД сообщили об увольнении трех заместителей начальника УВД Ошской области.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях появилась информация, что 23 ноября возле одного из многоквартирных домов в городе Ош произошла драка с участием руководителей УВД Ошской области. Этот факт зарегистрировали в электронном журнале учета информаций УВД Оша и начали проверку.

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На месте происшествия в качестве вещественных доказательств изъяты образцы пятен бурого цвета, напоминающих кровь и записи с камер видеонаблюдения.



По данным МВД, по результатам расследования были приняты «жесткие меры дисциплинарного воздействия в соответствии с дисциплинарным уставом правоохранительных органов». Так, в отношении начальника УВД Ошской области, допустившего бесконтрольность над подчиненными сотрудниками, объявлено «неполное служебное соответствие».



От должностей освобождены:

замначальника УВД Ошской области по оперативной работе полковник милиции Алмаз Усеналиев;

замначальника УВД Ошской области по общественной безопасности полковник милиции Салмоорбек Шералиев;

замначальника по кадрам УВД Ошской области полковник милиции Улан Асанбаев.

«Все собранные материалы будут направлены в соответствующие органы для дачи юридической оценки. Служба внутренних расследований (СВР) МВД продолжает работу по чистке своих рядов, подрывающих авторитет милиции», — отметили в министерстве.