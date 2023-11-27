Первые 11 многоэтажных домов, строящихся на месте бывшей исправительной колонии № 47 в Бишкеке, планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагозов.



По его словам, это 18-этажные дома, в которых будет 986 квартир.

Как рассказал Алагозов, 26 ноября президент Садыр Жапаров провел внеплановую проверку хода строительства домов, которые возводятся в целях выдачи под государственную ипотеку.

«На строящемся участке будут построены 39 многоэтажных домов, которые будут переданы гражданам на льготных условиях в рамках государственной ипотечной программы. Президент подчеркнул, что особое внимание следует уделять качеству строящихся домов», — написал он своей странице в фейсбуке, опубликовав видео, на котором президент говорит со строителями домов.

В июне 2022 года Кабмин принял решение ликвидировать колонию №47 в Бишкеке. В начале 2023 года стало известно, что на ее месте построят микрорайон на 10 тысяч квартир. Жилье будут выдавать через Госипотечную компанию.

Бывший пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев отмечал, что для строительства доступного жилья продолжается работа с донорами по привлечению финансов на эти цели. Так, Саудовский фонд развития выделит $100 млн на строительство доступного жилья.



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