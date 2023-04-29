Парадзюдоистка Хайитхон Хусан кызы завоевала золото на чемпионате Азии в Астане. Об этом сообщили в Департаменте физкультуры и спорта.

Кыргызстанка выступала в весовой категории до 48 кг и в финале одолела соперницу из Узбекистана со счетом 10:0, став чемпионкой Азии.

Всего члены сборной Кыргызстана по паралимпийскому дзюдо завоевали на этом турнире пять медалей. Четыре бронзы взяли: Регина Саламатова (48 кг), Маматибрагим Суранов (73 кг), Алихан Жумагулов и Темирлан Абдукаримов (оба до 60 кг).