В пресс-службе президента сообщили, что Садыр Жапаров 29 апреля ознакомился с ходом строительства ряда социально-экономических проектов в Иссык-Кульской области.

Так, президент ознакомится с проектом строительства города Асман. При строительстве эко-города будут применены передовые цифровые телекоммуникационные технологии. В сообщении говорится, что в ближайшее время планируется заложить капсулу под строительство.

Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль и его проект презентовали в середине 2021 года. По задумке авторов, Асман призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. Город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценивали стоимость строительства города в $20 млрд.