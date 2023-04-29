В пресс-службе президента сообщили, что Садыр Жапаров 29 апреля ознакомился с ходом строительства ряда социально-экономических проектов в Иссык-Кульской области.
Так, президент ознакомится с проектом строительства города Асман. При строительстве эко-города будут применены передовые цифровые телекоммуникационные технологии. В сообщении говорится, что в ближайшее время планируется заложить капсулу под строительство.
Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль и его проект презентовали в середине 2021 года. По задумке авторов, Асман призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. Город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценивали стоимость строительства города в $20 млрд.
Жапаров также ознакомился с модернизацией международного аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчы. Сейчас ведется строительство аэровокзального комплекса с пропускной способностью 450 пассажиров в час.
«Завершение модернизации международного аэропорта “Иссык-Куль” улучшит инфраструктуру аэропортов в регионах и восстановит внутренние рейсы, связывающие области страны. А также позволит привлекать и увеличить туристический поток из иностранных государств», — отметили в пресс-службе президента.
Кроме того, президент посетил место, где будет образована свободная экономическая зона «Тамчы» вблизи аэропорта «Иссык-Куль». Как говорится в сообщении, «в перспективе на этой территории разместят производственные помещения, туристические комплексы и иные объекты, что позволит принимать большой поток зарубежных гостей».
Также Жапаров посетил место, где планируется построить спортивный туристический комплекс. Ожидается, что он создаст условия для интересного и качественного отдыха на побережье Иссык-Куля.