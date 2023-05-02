Правозащитники международной организации Human Rights Watch (HRW) опубликовали 89 страничный *отчет, в котором рассказали о нарушениях, допущенных Кыргызстаном и Таджикистаном во время вооруженного конфликта 14-17 сентября 2022 года.

*Для создания отчета Human Rights Watch очно и дистанционно провела 86 интервью, в том числе с 69 свидетелями, выжившими и родственниками погибших. Интервью проводились конфиденциально, индивидуально с каждым или в присутствии близкого родственника, если собеседник изъявлял такое желание.

По информации правозащитников, нарушения законов и обычаев войны с обеих сторон привели к гибели гражданского населения и значительному ущербу для частных домов, школ и медучреждений.

«Кыргызстанские силы обстреливали машины скорой помощи, частные легковые машины с семьями беженцев; как минимум 10 гражданских лиц погибли в результате удара малогабаритной авиабомбой с лазерным наведением по центральной площади селения Овчикалача. Таджикистанские силы обстреливали гражданские машины и незаконно убили как минимум 8 гражданских лиц при различных обстоятельствах; в кыргызстанских селениях, оказавшихся под контролем Таджикистана, подтверждены массовые грабежи и поджоги частных домовладений», — говорится в отчете правозащитников.

Своим докладом, сообщают в HRW, они призывают власти Кыргызстана и Таджикистана расследовать нарушения со стороны своих вооруженных сил и привлечь виновных к ответственности. Правозащитники считают, что исполнение международно-правовых обязательств станет шагом в сторону укрепления доверия между странами и покажет стремление добиться мирного разрешения пограничного вопроса.

В HRW также утверждают, что с таджикистанской стороны в конфликте принимали участие не только пограничники, но и регулярные войска и полувоенные формирования. Также была задействована бронетехника и артиллерия, а с кыргызстанской стороны — ударные БПЛА.

В общей сложности HRW задокументировали факты смерти как минимум 37 гражданских лиц, в том числе пятерых детей, и ранения 36 гражданских с обеих сторон за время конфликта, продолжавшегося четыре дня.

Нарушения двух стран

Согласно данным, которые собрали правозащитники, большинство задокументированных нарушений произошли на третий день конфликта — 16 сентября 2022 года.

По информации HRW, в этот день около 17:00 кыргызстанские силы, судя по имеющимся данным, сбросили с беспилотника Bayraktar TB-2 малогабаритную авиабомбу с лазерным наведением в район нахождения таджикистанских сил*.



*Кыргызстанская сторона официально не подтверждала использование ударных беспилотников в ходе вооруженного конфликта в сентябре прошлого года.

«Удар был нанесен через считанные минуты после их появления на центральной площади приграничного таджикистанского селения Овчикалача. В тот момент на площади скопилось много местных жителей. Погибли не менее 10 человек, преимущественно мужчины, собравшиеся у местной мечети после похорон. Еще 13 гражданских лиц были ранены в результате этого несоразмерного и предположительно неизбирательного нападения», — говорится в отчете организации.

В этот же день, говорится в отчете, таджикистанские силы обстреляли машины с кыргызстанскими беженцами на нескольких дорогах вдоль границы.

«Погибли двое мужчин, как минимум четверо человек были ранены. Женщина 63 лет, муж и сын которой были ранены во время обстрела, рассказала, как они выбрались из машины. По ее словам, они много часов пролежали неподвижно на земле, поскольку при малейшем движении таджикистанские военнослужащие вновь открывали огонь», — сообщают правозащитники.

В HRW сообщили также, что 16 сентября под обстрел попали две таджикистанские машины скорой помощи, еще одна гражданская машина попала под интенсивный обстрел в районе моста у таджикистанского селения Чорбог.

«Погибли 10 гражданских лиц, в том числе четверо детей, три женщины и два медработника, и еще шестеро были ранены. Составленная HRW детальная 3D-реконструкция места обстрела показала, что обстрел, вероятнее всего, велся из района кыргызстанского селения Достук, расположенного примерно в 110 метрах на отдалении от места обстрела — предположительно из расположения кыргызстанских пограничников», — сообщили правозащитники.

В HRW напомнили, что машины скорой помощи обладают особой защитой международного гуманитарного права.

В тот же день, сообщают правозащитники, таджикистанские силы оттеснили кыргызстанские силы и заняли приграничные кыргызстанские селения, за ними следовали люди, говорившие на таджикском языке, в гражданской одежде.

«Таджикистанские силы убили по меньшей мере шестерых гражданских мужчин, трое из которых, как представляется, пытались выбраться из зоны боевых действий, а двое стали жертвами предположительно внесудебной казни», — говорится в отчете.

Правозащитники добавили, что во время «стремительной оккупации» люди в гражданской одежде занимались массовыми грабежами под наблюдением таджикистанских сил. В результате этого, сотни частных и гражданских объектов, таких как школы, детсады и медучреждения были сожжены.

HRW призвали власти Кыргызстана и Таджикистана провести расследования по заявлениям о нарушениях, допущенные на подконтрольных странами территориях и привлечь виновных к ответственности.

«Им следует обучить личный состав вооруженных сил и сил безопасности нормам международного гуманитарного права, чтобы не допускать нарушения его стандартов в будущих конфликтах», — призвали правозащитники.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 14-17 сентября. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов.

Кроме этого более 130 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие области.