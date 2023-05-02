Казахстан и Китай проголосовали за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия России против Украины. Текст документа опубликован на официальном сайте ООН.



Голосование прошло в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 26 апреля.

Всего за проголосовали 122 страны, включая Армению, Грузию и Турцию. Воздержались от голосования 18 государств — в том числе, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Против резолюции выступили пять стран: Россия, Беларусь, Сирия, Никарагуа и Северная Корея.

В преамбуле резолюции, в частности, говорится об «агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии».

«Беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой […], требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права», — гласит параграф 9 преамбулы резолюции.

Российский представитель при обсуждении документа заявил, что РФ не будет поддерживать резолюцию из-за параграфа преамбулы, где упоминается Россия. По его мнению, «заложенные обвинения» в этой части текста не имеют отношения к «проблематике резолюции» и носят «крайне политизированный характер».

Совет Европы — это одна из старейших в Европе международных организаций, содействующая сотрудничеству в области прав человека. В нее входят 47 стран. Одним из достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В марте 2022 года Россия начала процедуру выхода из Совета Европы.

Ни одна из стран Центральной Азии официально не поддержала вторжение России в Украину, но и не осудила действия этой страны. При этом, четыре из пяти стран региона, в том числе Кыргызстан, воздержались при голосовании за осуждение вторжения российских войск в Украину на сессии Генассамблеи ООН 24 февраля.

Сотрудничество Кыргызстана с Россией, которая начала войну в Украине



Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о вторичных санкциях в отношении стран, которые помогают России.

По информации ООН на 24 апреля 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли как минимум 8 574 мирных жителя и еще более 14 тысяч пострадали.



Несмотря вторжение России в Украину и ордер Международного уголовного суда на арест Путина, власти Кыргызстана по-прежнему продолжают плотно сотрудничать с российской стороной и постоянно говорят об укреплении дружественных отношений.

Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и ЕАЭС, согласно данным британского журнала The Economist, занял третью строчку в рейтинге «друзей России».

Эксперты полагают, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

