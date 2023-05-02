В Аламединском районе задержали депутата местного кенеша за разжигание межрегиональной розни среди населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратились граждане, которые попросили принять меры в отношении депутата местного кенеша села Ленинское.

«По их словам, депутат 7 июня 2022 года собрав жителей села Ленинское, публично начал делить жителей на регионы, возмущаясь тем, что жители данной местности, прибывшие из других областей, устанавливают свои правила и им не место на территории Аламединского района Чуйской области», – сообщили в милиции.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)». Депутата водворили в ИВС. Следствие продолжается.