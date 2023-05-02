Депутаты парламента Шайлообек Атазов и Арсланбек Малиев предложили обязать букмекерские конторы ежеквартально направлять не менее 2% своего валового дохода на финансирование спорта в Кыргызстане. Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша 2 мая.



Им предлагается внести изменения в законы «О физической культуре и спорте», «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» и «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»



По мнению разработчиков законопроекта, несмотря на позитивное влияние спорта на граждан, «спорт в Кыргызстане финансируется по остаточному принципу».

Депутаты предлагают создать специальный Фонд развития физической культуры и спорта, куда и будут перечислять ежеквартально не менее 2% своего валового дохода букмекерские конторы. Фонд должен создать Кабмин. Распорядителем средств Фонда будет его исполнительный орган, который будет назначаться наблюдательным органом, сформированным в порядке определяемым Кабмином из числа кандидатов, представленных федерациями спорта республиканского значения.

Также инициаторы законопроекта считают, что букмекерские конторы необходимо регулировать отдельным законом и предлагают исключить его из действующего закона «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». По этому закону букмекерские конторы считаются азартными играми и играть в них гражданам Кыргызстана запрещено.



По мнению разработчиков законопроекта, это позволит вывести из тени букмекерские конторы.



Букмекерские конторы и тотализаторы запретили в Кыргызстане в 2015 году. Тогда отмечалось, что это нужно для устранения негативного воздействия на нравственное и психическое состояние лиц, увлекающихся азартными играми, прежде всего на молодое поколение кыргызстанцев.



Однако в июне 2022 года в Кыргызстане вступил в силу закон, разрешающий игорную деятельность в Кыргызстане, в том числе казино и букмекерских контор. В середине марта 2023 года в Госфиннадзоре сообщили, что ведомство выдало лицензии четырем букмекерским конторам.

