Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев 25 апреля встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Однако пресс-релизы по итогам встреч у Жогорку Кенеша и Госдумы немного отличаются.

В обоих пресс-релизах дана схожая по смыслу цитата Шакиева о кыргызско-российских отношениях.

«Хочу отметить позитивную динамику кыргызско-российских отношений, развивающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и углублении нашего сотрудничества по всем направлениям», — цитирует Шакиева пресс-служба Жогорку Кенеша.

«Между нашими странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество. Киргизская Республика всегда была и остается надежным партнером России на основе доверия и многолетней дружбы», — цитирует спикера кыргызского парламента пресс-служба Госдумы.

Шакиев с ещё 9 депутатами Жогорку Кенеша находится в России с официальным визитом. Они отправились туда на фоне предстоящего официального визита в РФ президента Садыра Жапарова, который примет участие в параде в Москве ко Дню победы СССР над фашистской Германией во Второй мировой войне.

Официальные лица Кыргызстана не первый раз говорят о развитии дружественных отношений с Россией, чья армия 24 февраля 2022 года вторглась в Украину и продолжает пытаться захватить ее территорию.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о введении санкций в отношении стран, которые помогают России.

По информации ООН на 23 апреля 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли более 8 тысяч мирных граждан и еще более 14 тысяч пострадали.