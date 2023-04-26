Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что РФ и Кыргызстан могут наладить обмен опытом в сфере законодательного регулирования противодействия иностранному вмешательству. Об этом он заявил 25 апреля на встрече со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым.

По словам Володина, в России в этой сфере «приняты эффективные законы».

«Как добавил председатель Госдумы, сейчас в разных странах мира иностранные НКО, финансируемые Западом, “пытаются размыть суверенитет, государственность”. Опыт России в данном вопросе может быть полезен Кыргызстану», — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Российские власти не раз обвиняли западные страны в якобы внешнем вмешательстве. С начала вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года, в России приняли ряд законов, которые якобы ограничивают западное влияние, а также ужесточили закон об иностранных агентах.

Согласно закону, иноагентом признается лицо, «получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц».

Однако на деле этот закон власти России используют для борьбы против правозащитников, журналистов и активистов, которые критикуют власть в лице президента Владимира Путина.

Нередко в список иноагентов включают не только политиков, но и артистов, которые высказывались против войны, развязанной Россией против Украины.

По данным Министерства юстиции России, в списке иноагентов включены 586 физический и юридических лиц. Кроме этого в этот список также вносят организации поддерживающие ЛГБТ сообщества или ЛГБТ активистов.

Статус иноагента накладывает на людей или организацию ряд ограничений, которые серьезно усложняют их работу, к примеру, правозащитников или журналистов расследователей.

В Кыргызстане уже не раз поднимали тему принятия аналогичного закона. В последний раз с таким предложением выступал депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов в феврале 2023 года.

Тогда он аргументировал свою инициативу тем, что в Кыргызстане есть организации, которые распространяя западную политику якобы портят молодежь через интернет.

Проект закона об иноагентах инициировала депутатка Надира Нарматова вместе с Турсунбаем Бакир уулу и Нуркамилом Мадалиевым еще в 2014 году. Тогда все трое были депутатами парламента пятого созыва.

Законопроект предусматривает, что некоммерческие организации, занимающиеся «политической деятельностью», могли получить статус «иностранного агента». Законопроект приняли в двух чтениях, но в 2016 году депутаты нового — шестого — созыва парламента документ отклонили.