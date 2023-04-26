Фото: МЧС Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 апреля в Анкаре вручил старшему лейтенанту МЧС Кыргызстана Темирлану Жумамудунову медаль «За храбрость и самоотверженность при спасении людей». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Эрдоган вручил медаль кыргызскому спасателю на церемонии вручения госнаград иностранным спасателям и дипломатам, принявшим участие в спасательных работах и оказавшим помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Жумамудунов был одним из спасателей, полетевших в Турцию на помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшее в стране 6 февраля.

За две недели работы спасателям из Кыргызстана удалось вытащить живыми из-под завалов восемь человек, а также тела более 100 погибших. Всего Кыргызстан на помощь в Турцию направил 182 человека.