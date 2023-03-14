Кыргызские спасатели возвратились на родину и рассказали, как они работали на месте разрушений от землетрясений в Турции. Они вместе с «Клоопом» вспомнили о ночных сменах, смертельно опасных ситуациях, об умерших и спасенных, которые некоторым из них снятся до сих пор, и о словах турецких военных, что кыргызы живут в их сердцах.

Всего Кыргызстан направил в Турцию 182 человека, которые работали там две недели и вытащили из-под завалов восемь выживших людей. Кроме людей, Кыргызстан также отправил в качестве гумпомощи 127 юрт, два контейнера и семь стандартных палат.

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии произошли рано утром 6 февраля. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп на юго-востоке страны, неподалеку от границы с Сирией.

Число жертв стихийного бедствия в обеих странах превысило 50 тысяч человек, еще сотни тысяч человек пострадали, а тысячи домов были разрушены.