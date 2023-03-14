Первые лица страны нередко летают за рубеж на бизнес-джетах. Так, Садыр Жапаров и Акылбек Жапаров за последние полгода летали на частных самолетах в Катар, Аламаты, Японию и Армению.

Однако сколько на полеты потрачено средство неизвестно. Кроме того, сообщалось, что некоторая часть поездок и вовсе была бесплатной. Гостелеканал «Ала-Тоо 24» сообщал, что компания Global 8 Airlines, на самолете которого глава Кабмина летал в Астану в начале года, предоставила правительству Кыргызстана пять технических поездок.

В администрации президента необходимость первых лиц страны летать на частных самолетах объясняли тем, что борт №1 считается устаревшим и небезопасным. В связи с этим власти готовятся приобрести в лизинг один из частных самолетов — это будет либо Bombardier Challenger, либо Embraer Legacy.