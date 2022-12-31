Насыщенный политическими скандалами и шокирующими событиями 2022 год подходит к концу. «Клооп» вспоминает, что больше всего тревожило кыргызстанцев (и не только их) в уходящем году.
Январские протесты в Казахстане
В первых числах января в казахских городах вспыхнули акции протеста из-за повышения цен на газ. Экономические требования быстро переросли в политические — протестующие требовали отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева.
5 января правительство Казахстана ушло в отставку, но это не остановило волну протестов, которые, напротив, переросли в вооруженные столкновения с полицией. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алматы. На фоне всего этого президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», отдал приказ стрелять в них без предупреждения и обратился за помощью к ОДКБ.
6 января казахские силовики начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, назвав это «антитеррористической операцией». В общей сложности, погибли 238 человек. Из них 149 человек, по мнению Генпрокуратуры, «участвовали в нападениях на правительственные здания», а 20 «случайно» попали под обстрел.
Европейский парламент и международные правозащитные организации осудили «массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами» в Казахстане и потребовали провести тщательное независимое расследование произошедшего. Но Токаев отказался от международного расследования.
В результате январских событий полиция возбудила более 5 300 уголовных дел, 200 из них — по фактам гибели людей. За прошедший год казахские суды успели приговорить к различным срокам больше тысячи фигурантов дел по январским событиям.
Война в Украине
Не успели мы опомниться от событий в Казахстане, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Многие государства мира ввели против России беспрецедентные санкции, а тысячи россиян начали бежать из страны. Одной из стран для их релокации стал Кыргызстан.
Международные финансовые институты прогнозировали, что на фоне войны в Украине уровень бедности в Кыргызстане повысится из-за инфляции и сокращения денежных переводов. Кроме того, за этот год выросли цены на основные продукты питания – большую часть из них Кыргызстан импортирует из других стран.
К 4 декабря, по данным ООН, в Украине погибли 6 702 мирных жителя, а еще почти 10 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.
Хансарай Жапарова
В апреле 2022 года президент Садыр Жапаров, несмотря на экономический кризис в стране, захотел построить новое здание для своей администрации на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль».
Точная стоимость проекта неизвестна, но власти утверждали, что на новое здание деньги из госбюджета выделять не будут, а построят его за счет «обмена» 16 гектаров, находящихся на балансе Управделами президента. При этом власти, пытаясь обосновать строительство, говорили о «престиже» страны и что в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.
Задержание Темирова
Почти весь год кыргызстанцы следили за задержаниями, уголовными делами, обвинениями и стремительной депортацией журналиста-расследователя Болота Темирова. Началось все с того, что Темирова задержали в январе с наркотиками и обвинили его в их хранении. Это случилось сразу после того, как журналист выпустил расследование об обогащении семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Позже Темирова выпустили из под стражи под подписку о невыезде. Сам журналист неоднократно говорил, что наркотики ему подкинули во время обыска. Позже против Темирова возбудили еще два уголовных дела о подделке документов при получении кыргызского паспорта и незаконных пересечениях границы.
Уже в сентябре районный суд оправдал расследователя по делу о наркотиках и незаконном пересечении границы, но признал виновным в подделке документов без назначения наказания из-за истечения срока давности. Правозащитники и активисты ликовали, но все омрачилось судом второй инстанции.
23 ноября бишкекский горсуд решил депортировать Темирова, так как его кыргызский паспорт был признан недействительным. Сразу после оглашения решения сотрудники милиции силой увезли Темирова в аэропорт, где посадили на ближайших рейс до Москвы. Это вновь подняло разговоры о давлении на свободу слову и политических преследованиях оппонентов власти.
Бизнес-джеты президента
Еще с прошлого года в Кыргызстане возмущались «необходимостью» Жапарова летать на международные встречи на частных бизнес-джетах, тратя каждый раз десятки тысяч долларов США.
В 2022 году Жапаров арендовал частные самолеты как минимум пять раз. В последний раз президент слетал на таком в Катар на финал чемпионата мира по футболу. По официальным данным, часовой полет на бизнес-джетах обходится как минимум в 6 300 евро. При этом власти Кыргызстана не раз заявляли, что джеты – это «не роскошь, а необходимость», так как аэропорты некоторых стран отказываются принимать старый кыргызский борт №1.
Администрация Жапарова никогда не называла сумму затрат на такие перелеты, но всегда настаивала, что они тратят бюджетные деньги только на авиационное топливо. Но сколько – опять неизвестно.
Кроме того, администрация Жапарова говорила о том, что готовится приобрести в лизинг один из частных самолетов за 25 млн долларов.
Такие высказывания власти и решение потратить миллионы долларов на частный самолет на фоне крупнейшего дефицита госбюджета вызвало критику и недовольство граждан. Особенно, если сопоставить покупку самолета с кредитом Кыргызстана на 25 млн долларов на приобретение электричества, угля и газа.
Конфликт на границе
В сентябре 2022 года на кыргызско-таджикской границе вспыхнул самый кровопролитный вооруженный конфликт за всю историю обеих стран. Впервые в пограничных столкновениях Кыргызстана и Таджикистана было применено тяжелое вооружение вроде ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Бои велись по периметру всей государственной границы. Более 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном кыргызских сел были вынуждены покинуть свои дома.
В результате вооруженных столкновений погибли 63 кыргызстанца, еще 206 получили ранения. По официальным данным таджикского МИДа, в результате столкновений погиб и 41 гражданин Таджикистана, а более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свобода»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.
Обе стороны обвиняют друг друга в спланированной военной агрессии.
Передача Кемпир-Абада
О передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану власти говорили еще в 2021 году – тогда же глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подписал первый протокол. Но после нескольких митингов на юге Кыргызстана о вопросе забыли.
Вновь его подняли в сентябре 2022 года, что почти сразу привело к митингам и недовольству жителей Узгенского района. И тогда же впервые заговорили о давлении на активистов, которые публично высказывались против передачи Кемпир-Абада.
Против передачи земель выступили и в Бишкеке – создали даже комитет по защите Кемпир-Абада, но почти всех его участников задержали на следующий же день после его создания. Среди 30 задержанных – активисты, политики, правозащитники и блогеры. Их всех обвинили в подготовке к массовым беспорядкам и водворили в СИЗО на несколько месяцев.
С момента задержаний по «Кемпир-Абадскому делу» многие депутаты, активисты, правозащитники и международные организации осудили действия власти. Но она не торопится менять свое решение – несмотря на то, что арестованные начали политическую голодовку, крайне истощены и, видимо, встретят Новый год в камерах СИЗО не с лучшими условиями.
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