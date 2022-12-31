Насыщенный политическими скандалами и шокирующими событиями 2022 год подходит к концу. «Клооп» вспоминает, что больше всего тревожило кыргызстанцев (и не только их) в уходящем году.

Январские протесты в Казахстане

В первых числах января в казахских городах вспыхнули акции протеста из-за повышения цен на газ. Экономические требования быстро переросли в политические — протестующие требовали отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку, но это не остановило волну протестов, которые, напротив, переросли в вооруженные столкновения с полицией. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алматы. На фоне всего этого президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», отдал приказ стрелять в них без предупреждения и обратился за помощью к ОДКБ.