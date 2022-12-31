Фильм Болота Шамшиева — экранизация повести Мухтара Ауэзова «События на Караш-Караше». В главных ролях Суймонкул Чокморов и Советбек Жумадылов.

Картина описывает взаимоотношения переселившихся из Российской империи людей с населением Южного Казахстана и Кыргызстана. Здесь рассказывают о политике распределения земель в то время.

Кыргызское селение начала XX века. Бедняк Бактыгул честно служит своему хозяину, но он лишь пешка в чужой игре. В результате интриг и предательства Бактыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и расправляется со своим обидчиком на перевале Караш.