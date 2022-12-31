Новогодние праздники – отличное время, чтобы познакомиться (или пересмотреть их, если вы с ними уже знакомы) с фильмами эпохи «Кыргызского чуда». Так называется феномен кыргызского кино, снятого молодыми режиссерами в 60-х и 70-х годах прошлого века.
«Красное яблоко». Толомуш Океев, 1975 г.
В фильме описывается жизнь семьи художника Темира и история его давней любви.
Темир влюбляется в девушку удивительной красоты, любит ее тайком, встречая и провожая возлюбленную в потоке прохожих. Но высокое чувство разбивается о прозу быта. Пытаясь поднести незнакомке прекрасный символ своей мечты о счастье — красное яблоко — Темир наталкивается на непонимание и даже враждебность…
Спустя годы, уже ставшего известным художником, главного героя во снах не покидает девушка ангельской красоты, девушка без имени, но с красным яблоком в ладонях. Темир пытается пережить прошлое, завести семью и достичь гармонии между прошлым и настоящим чувствами.
Бесценный труд Толомуша Океева, где в главных ролях снялись звезды кыргызского кино Суймонкул Чокморов, Гульсара Ажибекова и Таттыбубу Турсунбаева. Фильм снят в 1975 году.
Пастбище Бакая
Фильм Толомуша Океева снятый в 1965-1966 годах на основе произведения «Пастбище Бакая» писателя Кадыркула Омуркулова. Картина принесла Окееву мировую славу. В фильме режиссер хотел показать, как живет всадник Бакай на пастбище, быт простого народа. Также режиссер сумел передать жизнь кочевников того времени и отношения между древними кыргызами.
Школьник Калык живет с сестрой в городе. К родителям-кочевникам он приезжает только на летние каникулы. Отец Бакай беспокоится из-за решения детей покинуть горное пастбище, променяв семейное дело на городскую жизнь. Он уже не молод и хочет передать хозяйство в руки подрастающего наследника. Надежда только на Калыка, которого Бакай хочет удержать при себе. Но Калык хочет идти в ногу со временем, а не по стопам пожилого отца-табунщика.
Белый пароход
Кинолента режиссера Болота Шамшиева основана на повести «Белый пароход» Чынгыза Айтматова. Главные роли исполнили Нургазы Сыдыгалиев, Сабира Кумушалиева и Асанкул Куттубаев. Образ антагониста Орозкула замечательно передал актер Орозбек Кутманалиев. Также в фильме сыграла Айтурган Темирова.
Одинокий мальчик. Родителей ему заменяет знаток народных преданий — старый дедушка Момун. Мир сказаний и прекрасных легенд, рассказы о которых впечатляют ребенка, и он принимает их за действительность. Однако мальчик сталкивается с суровой реальностью мира взрослых людей, которые заняты собственными проблемами.
Потомок белого барса
Двухсерийный художественный фильм по мотивам эпоса «Кожожаш» режиссера Толомуша Океева, снятый в 1984 году на киностудии «Кыргызфильм». Лента повествует о жизни могучего племени Белых барсов, охотников.
Чтобы спасти от голодной смерти народ, Кожожаш безжалостно убивает антилоп и однажды, не узнав своего сына Калыгула в старом тулупе, он выстреливает в него. Основное содержание фильма описывает взаимоотношения человека с природой.
Материнское поле
Дипломная работа режиссера Геннадия Базарова — экранизация повести Чынгыза Айтматова. Роль главной героини исполнила Бакен Кыдыкеева.
В фильме, как и в произведении писателя, повествуются годы Второй мировой войны, жизнь народа в то время и отношения между людьми.
Трое сыновей и муж героини фильма Толгонай погибают на фронте, но мужество и силы не покидают ее. Мать-земля учит Толгонай бороться и дает ей силы, чтобы продолжать жить.
Первый учитель
Дипломная работа Андрея Кончаловского по рассказу «Первый учитель» писателя Айтматова. Главные роли в фильме исполнили Болот Бейшеналиев и Наталья Аринбасарова.
1923 год, только что закончилась гражданская война. Вчерашний красноармеец учитель Дуйшон приезжает по комсомольской путевке работать в далекий кыргызский айыл.
Пылкий, вдохновенный фанатизм в утверждении прогресса сталкивается с многовековым укладом в жестоком и кровавом поединке. Но ничто не может сломить учителя Дуйшона и он делает все, чтобы открыть школу в селе.
Выстрел на перевале Караш
Фильм Болота Шамшиева — экранизация повести Мухтара Ауэзова «События на Караш-Караше». В главных ролях Суймонкул Чокморов и Советбек Жумадылов.
Картина описывает взаимоотношения переселившихся из Российской империи людей с населением Южного Казахстана и Кыргызстана. Здесь рассказывают о политике распределения земель в то время.
Кыргызское селение начала XX века. Бедняк Бактыгул честно служит своему хозяину, но он лишь пешка в чужой игре. В результате интриг и предательства Бактыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и расправляется со своим обидчиком на перевале Караш.
Трудная переправа
В фильме Мелиса Убукеева показана жизнь людей после Национальной-освободительной борьбы 1916 года.
1918 год. Первые месяцы ожесточенной борьбы с феодальной знатью за установление народной власти в Киргизии. В центре повествования трагическая судьба бедного юноши Мукаша, который решил спасти свою любимую Уулжан. Ее продали в жены богачу, который старше ее на несколько лет. Влюбленная пара убегает из айыла в город.
Манасчи
Документальный фильм Болота Шамшиева, снятый в 1965 году о великом манасчи Саякбае Каралаеве и сказителях «Манаса». Режиссер снял картину, как дипломную работу, во время выпуска из Московского государственного института кинематографии им. Герасимова.
В то время манасчи, который знал наизусть больше половины миллиона строк, было 70 лет. И днем, и ночью, и даже в дождь, народ продолжает слушать Саякбая, укутывая младенцев в одеяло потеплее.
Цифры спорят
В эпоху «Кыргызского чуда» режиссеры создавали не только художественные фильмы, но и мультфильмы. В 1977 году под руководством Сагына Ишенова на «Кыргызфильме» стартовал мультипликационный проект. Спустя год, благодаря поэту Жолону Мамытову и писателю Ашиму Жакыпбекову, на экраны вышел первый кыргызский анимационный фильм.
Сюжет рассказывает о том, как маленькие девочка и мальчик, прогуливаясь по горам, попадают в страну чисел. Они видят, как цифры спорят друг с другом и не могут определить сильнейшую. Ребята помогают цифрам решить конфликт мирным путем.