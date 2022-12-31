31 декабря – самое время нарезать оливье под любимые новогодние и не очень новогодние треки. Но если вы уже успели устать от happy new year’ов и прочих last christmas’ов, то вот новогодняя подборка музыки от редакции «Клоопа».

Sia – Everyday is Christmas

Известная по всему миру певица Сиа, обещавшая раскачиваться на люстре (а на самом деле – лишь веселиться до упаду), в 2017 году выпустила целый рождественский альбом.

Ariana Grande – Santa Tell Me

Очаровательная Ариана Гранде спрашивает Санту, можно ли ей влюбиться в следующем году.

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Эд Ширан и сэр Элтон Джон рядом с елочкой пьют вино и поют о любви. Такие милашки!

Justin Bieber – Mistletoe

Когда Джастин был помоложе, он разбивал сердца налево и направо всем девочкам вокруг. И в Рождество – тоже. ;)

Pentatonix – Carol of the Bells

Группа ребят, которые поют песни акапелла. Одним из первых популярность набрал их кавер на Carol of the Bells – рождественского гимна колокольчиков, который знает весь мир.

August Burn Red – Carol of the Bells

А если вы любите потяжелее, то послушайте эту версию гимна, которая стала саундтреком одного из самых эпичный моментов мультсериала «Американский папаша».

Щедрик

Секретом это не было никогда, но в 2022 году об этом узнал весь мир – “Carol of the Bells” – это всего лишь американская адаптация украинской народной колядки «Щедрик».

Stray Kids – Christmas EveL

А если вы любите кей-поп, то на Новый год вам наверняка подойдет это:

Иван Дорн и Антоха МС – Новогодняя

Если вам больше по душе русскоязычная музыка, то вот вам трек от украинского певца Ивана Дорна и его друга Антохи МС:

И еще чуть-чуть Дорна:

Стекловата – Новый год

Надеемся, что этот мем никогда не забудется, а новый год вам запомнится не на год, а на всю жизнь – и не так как уходящий.

Верка Сердючка – Новогодняя

Добавим щепоточку вайба новогодних «голубых огоньков» из телевизора родителей.

Пусть все будет хорошо в 2023 году!

«Ким билет» и «Кечки Бишкек»

Ну и куда же без родного! В уходящем году кыргызские исполнители Jax и Мирбек Атабеков радовали нас своими хитами. Давайте порадуемся еще разочек!