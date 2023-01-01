Завершившийся 2022 год был сложным для всего мира, в том числе и для кыргызстанцев.

В январе начались массовые протесты в соседнем Казахстане, в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а в сентябре произошли кровопролитные вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Были массовые задержания кыргызстанцев, Кемпир–Абад перешел Узбекистану, а уровень свободы слова стремительно пошел ко дну. Кроме того, никуда не делись респираторные заболевания, которые усилились на фоне густого смога, окутавшего города Кыргызстана.

Однако в конце года мы решили собрать однозначно хорошие события 2022 года. Тут триумфальные победы кыргызских спортсменов, поющая дива Бегимай, долгожданный укол для маленькой Аруузат и рождение семимиллионного кыргызстанца.

Поющая дива Бегимай

В этом году кыргызстанцы на примере Бегимай Турусбековой удостоверились в том, что чудеса случаются.

Бегимай набрала популярность за одну ночь. Вечером 19 июня она выступила в парке «Ынтымак» и поразила всех горожан своим вокалом, исполнив песни Селин Дион, Уитни Хьюстон и Виктора Цоя. На следующее утро она проснулась знаменитой – видео с ее выступлением разошлось по социальным сетям.

Позже в интервью Бегимай рассказывала, что училась в музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева и параллельно пела в ресторанах. Однако перестала петь, так как вышла замуж и стала домохозяйкой. Кыргызстанка отметила, что в глубине души готова выйти на сцену.

22 июня с Бегимай Турусбековой встретился министр культуры Азамат Жаманкулов. Он пообещал, что министерство поможет ей принять участие в конкурсе «Central Asia’s Got Talent», посодействует, чтобы она выступала на международных аренах в Дни культуры в Казахстане, Турции и Венгрии и на международных конкурсах.

Также в ведомстве пообещали посодействовать успешному окончанию ее музыкального обучения.

В июле съемочная группа российского телешоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова приехала в село Казарман Джалал-Абадской области, где живет Бегимай, для того, чтобы снять сюжет о жизни кыргызстанки. А уже в сентябре она выступила на этом шоу в Москве.

Рождение семимиллионного кыргызстанца

В 2 часа 10 минут 19 октября 2022 года население Кыргызстана достигло отметки в семь миллионов.

Семимиллионным жителем Кыргызстана стал мальчик. Он родился в городе Кызыл-Кия Баткенской области.

По предложению президента ребенку дали имя Жакшылык, «символизирующее развитие и процветание страны».

Пресс-служба президента пообещала, что на депозитный счет мальчика власти переведут 1 млн сомов, которые он сможет использовать на свои нужды по достижении совершеннолетия.

Долгожданный укол для маленькой Аруузат

В ушедшем году одной из самых радостных новостей стало то, что маленькая Аруузат, у которой диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА), получила свой долгожданный укол «Золгенсма».

Препарат «Золгенсма» – самое дорогое лекарство в мире. Одна ампула стоит более $2 млн, но ее достаточно, чтобы остановить СМА. Препарат вводится в организм пациента однократно.

Деньги на укол для трехлетней кыргызстанки Аруузат собирали год и три месяца. В марте собрали необходимые $2,3 млн для лечения и закрыли сбор. А укол девочка получила в августе.

У Аруузат спинальная мышечная атрофия (СМА). Это редкое наследственное нервно-мышечное заболевание, которое поражает мышцы всего тела. Сначала у больного ослабевают ноги и руки, затем атрофируются мышцы, отвечающие за глотание и дыхание. Чаще всего человек умирает от удушья, находясь при этом в полном сознании, однако болезнь не затрагивает интеллект.

Триумфальные победы спортсменов

В 2022 году кыргызские спортсмены удивляли своими триумфальными победами.

Объединенный мир борьбы (UWW) назвал кыргызских борцов Акжола Махмудова и Жоламана Шаршенбекова «творцами истории» 2022 года. В UWW написали, что в финале сентябрьского чемпионата мира в Белграде Махмудову понадобилось всего 2 минуты и 6 секунд, чтобы «переписать учебники истории Кыргызстана» и победить Золтана Леваи со счетом 8:0. Махмудов в уходящем году стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Золото на чемпионате завоевал также Амантур Исмаилов. Кроме того, чемпионами мира по боевому самбо стали Бекболот Токтогонов и Дайырбек Карыяев. Золото завоевали и спортсмены по воздушной акробатике.

На Исламских играх солидарности в Турции Кыргызстан оказался на девятом месте в медальном зачете. В нем принимали участие около четырех тысяч спортсменов из 54 стран.

На турнире пловец Денис Петрашов взял золото в плавании брассом на дистанции 100 метров и показал время 01:00:54. Это время теперь является новым рекордом Исламских игр. Роман Петров завоевал золото по фехтованию. Эрназар Акматалиев, Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова и Жоламан Шаршенбеков получили золотые медали по вольной борьбе.

На чемпионате Азии (U-23) в Бишкеке женская сборная Кыргызстана по борьбе завоевала восемь медалей, две из которых — золото. Их в копилку страны принесли Айпери Медет кызы и Мээрим Джуманазарова. Женская сборная заняла второе место в общекомандном зачете. У мужской сборной было три золота — у Акжола Махмудова, Тынара Шаршенбекова и Жоламана Шаршенбекова.

На Всемирных играх кочевников в Турции Кыргызстан выиграл 58 медалей. В играх принимали участие свыше трех тысяч спортсменов из 102 стран. В Департаменте физкультуры и спорта сообщили, что из полученных медалей 16 — золотые. Соревнования проходили по кок–бору, кокпару, борьбе алыш, стрельбе из лука, мас–рестлинг и другие игры.

Также в ушедшем году кыргызстанец Бекназ Алмазбеков попал в рейтинг 60 лучших молодых футболистов мира 2005 года рождения. Семнадцатилетний Бекназ – игрок национальной и молодежной сборных Кыргызстана. Сейчас он выступает в турецком клубе «Галатасарай».

Кыргызстанцы покоряют мир

Кроме того, в ушедшем году уроженцы Кыргызстана также стали лучшими на мировой спортивной арене.

Дмитрий Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В ночь с 5 на 6 ноября Бивол победил претендента на чемпионский пояс мексиканца Хильберто Рамиреса. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей.

Бивол остается непобедимым. На его счету 21 победа в 21 бою. 11 своих поединков Бивол завершал досрочно.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмок. Спортсмен начал заниматься боксом в шесть лет. В 2002 году он вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург (Россия). В 2007 году Бивол стал мастером спорта международного класса.

Своими победами порадовали также кыргызские спортсменки – сестры Шевченко.

Антонина Шевченко одержала победу над американкой Кортни Кейси на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 58.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fight Championship) — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам — MMA (Mixed Martial Arts).

А 12 июня в Сингапуре прошел поединок ее сестры, Валентины Шевченко, против бразильянки Тайлы Сантос. По итогам пяти раундов судьи отдали победу кыргызстанской спортсменке. Бой прошел в наилегчайшем дивизионе в рамках турнира UFC 275.

Валентина защитила свой титул чемпионки UFC в седьмой раз подряд. При этом, прошедший бой — это была ее девятая победа подряд, начиная с декабря 2018 года.

В конце сентября она в шестой раз защитила свой титул. Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix.