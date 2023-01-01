В 2022 году президент Садыр Жапаров и его Кабмин сделали немало громких и многообещающих заявлений.

Например в декабре в телеграм-канале Кабинета министров появилось видео, в котором утверждается, что рост дохода бюджета страны за последние два года вырос на 200%. А в этом году он составил 314 млрд сомов.

Откуда взялась последняя цифра, не сообщается, при этом на сайте Министерства финансов обнародованы данные только за январь-ноябрь текущего года, и там размер доходов бюджета составил всего 262 млрд сомов. А заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов написал в Facebook, что окончательная сумма доходов бюджета прогнозируется в объеме 273,7 млрд сомов.

Учитывая это, видео, опубликованное в телеграмм-канале госоргана и You-Tube госканала «Ала-Тоо24», скорее всего, является манипуляцией.

В этом материале «Клооп» собрал несколько фактчеков журналистов за уходящий год.

Манипуляции и ложь

В апреле 2022 года издание Factcheck.kg проанализировало интервью Садыра Жапарова госинформагентству «Кабар». В нем фактчекеры обнаружили ложь и манипуляции.

Например, в том, что Жапаров «не стремится» к роскошной жизни, хотя журналисты много раз ловили его на владении дорогой одеждой. Также Жапаров сказал в интервью, что в Кыргызстане нет никакого давления на СМИ, хотя эксперты постоянно говорят об ухудшении ситуации со свободой слова.

Помимо этого, президент заявил, что его поддерживает 80% населения страны. Источник такой цифры Жапаров не привел. Но, по данным Международного республиканского института, рейтинг доверия к президенту из месяца в месяц колеблется на уровне 35%. При этом он действительно остается самым популярным политиком в стране.

Школы, которых нет

В том же интервью Садыр Жапаров заявил, что в Кыргызстане за полтора года за счет республиканского бюджета построили 68 школ.

«Клооп» и «Школа данных» проверили слова президента и выяснили, что Жапаров как минимум преувеличил количество построенных школ за этот период.

По запросу «Клоопа» Госстрой предоставил список 68 школ, построенных в указанное Жапаровым время – с октября 2020 по апрель 2022 года.

Согласно ответу Госстроя, 18 объектов из списка – вовсе не новые здания школ. 10 из них – это дополнительные корпуса к уже существующим школам, семь – новые спортзалы в уже работающих учебных заведениях. В списке «новых школ» также затесалась одна котельная.

Кроме того, не все из 68 объектов строились за счет республиканского бюджета, как утверждал Жапаров. 12 из них построены на деньги Саудовского фонда развития, а шесть – на средства с единого депозитного счета, куда поступали деньги от борьбы с коррупцией.

Также, побывав в нескольких школах из списка, корреспондент «Клоопа» выяснил, что некоторые из построенных «на бумаге» зданий не были закончены и сданы в эксплуатацию даже к началу 2022-2023 учебного года.

Кому продали золото?

В августе 2022 года в Кыргызстане развернулся скандал вокруг золота, проданного республикой «неопределенной стране». Дело в том, что власти засекретили информацию о покупателе свыше 19 тонн золота.

Садыр Жапаров в своем очередном интервью «Кабару» сообщил, что информация скрыта в целях безопасности. Однако «покупатели» как позже выяснилось, не придерживаются такой же политики.

Стало известно, что масштабная сделка состоялась еще весной 2021 года. А страну-покупателя пользователи соцсетей нашли быстро – ею оказалась Швейцария.

«Клооп» нашел подтверждение информации о том, что Швейцария купила у Кыргызстана золото более чем на $1 млрд.

О том, что страна закупила у Кыргызстана более 20 тонн золота на $1,1 млрд в апреле 2021 года также указано в базе данных Федерального управления таможенной и пограничной безопасности, внешней торговли Швейцарии.

Президент преувеличил доходы от борьбы с коррупцией – в два раза

В ноябре 2022 года прошел «народный курултай», где президент рассказал о своих небывалых достижениях и планах. Некоторые заявления оказались неправдой – например, сумма собранных государством средств в результате борьбы с коррупцией.

Садыр Жапаров заявил, что от нее государство собрало более 15 млрд сомов. Президент тогда уточнил, что не знает точных данных, но решил округлить цифру таким образом. Позже выяснилось, что он «округление» заключалось в умножении на два.

В конце ноября замдиректора Центрального казначейства Талант Келдибеков сообщил, что от борьбы с коррупцией в республиканский бюджет с 2020 года поступило 7,8 млрд сомов.

Из них 2,7 млрд сомов – в 2020 году, 1,9 млрд – в 2021-м и 3,2 млрд – за первые 10 месяцев 2022 года.

А сколько добыли золота?

На Курултае президент также шокировал делегатов новостью о невероятном росте добычи золота в стране.

«Сегодня могу с гордостью сказать, что за один год было добыто 37,8 тонн золота, [которые] сейчас хранятся в Нацбанке. Около 40 тонн золота только за один год. В истории Кыргызстана не было такого, чтобы собрали 40 тонн золота», – сказал тогда Жапаров.

Вероятно, президент преувеличил. Например, 2 ноября «Кумтор Голд Компани» опубликовала отчет, согласно которому на крупнейшем в стране одноименном руднике с начала 2022 года произвели чуть больше 12 тонн золота. И это – с учетом переработки складских запасов ранее добытой руды.

Позже Нацбанк провел пресс-конференцию, где подтвердил наличие упомянутых 37,8 тонн, но не ответил, за какой именно период они были приобретены.