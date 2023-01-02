Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев опроверг информацию издания Kaktus.Media о том, что новогоднюю речь главы государства записали на фоне хромакея, а для заднего фона выбрали центр города Баткен.

«На присутствие хромакея указывают несколько факторов: обрезанные контуры фигуры президента, неестественное падение света, флаг, который безостановочно веет», – писали в редакции.

На своей странице в Facebook Султанбаев написал, что редакция, не уточнив информацию, вводит общественность в заблуждение.

«Вашей ложной информации возможно поверит определенная часть граждан. Это безответственное отношение с вашей стороны к общественности и вашим читателям», – написал он.

По мнению Султанбаева, «Кыргызстан — страна со свободой слова, но к сожалению некоторые злоупотребляют этим, забывая об ответственности».

В качестве доказательства того, что президент действительно записал свое поздравление в Баткене, Султанбаев опубликовал закадровые съемки того, как шел процесс записи поздравления. Пресс-секретарь не уточнил, когда именно была записана поздравительная речь Жапарова.

«В случае привлечения к ответственности за распространение ложной информации, сразу начинаются возгласы о давлении на свободу слова. Или свобода слова позволяет распространять откровенную неправду? У всех СМИ есть возможность уточнить ту или иную информацию. Указанная редакция пренебрегла этим», — написал он.

Новогоднее поздравление Жапарова опубликовали на сайте президента. В нем президент сообщал, что находится на малой родине Полот-хана и Молдо Нияза, Абдыкадыра Орозбекова и Исхака Раззакова.