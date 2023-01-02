Налоговая служба не опубликовала декларацию зампредседателя Кабинета министров и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева из-за секретности его деятельности. Об этом со ссылкой на Госналоговую службу сообщили в 24.kg.

«Камчыбек Ташиев действительно является заместителем председателя кабинета министров. Но у него есть и другая должность — глава ГКНБ, из-за которой мы не можем опубликовать его декларацию. Сведения о доходах и имуществе главы спецслужб не публиковались и в прошлые годы», — сказали в службе.

Декларации сотрудников ГКНБ и глав этого ведомства не публикуются согласно нормам Налогового кодекса.

Кроме того, отсутствует декларация брата Ташиева Шаирбека Ташиева, депутата Жогорку Кенеша. Известно лишь то, что он владеет домом.

В мае 2019 года в налоговой службе говорили, что сотрудники ГКНБ сдают декларации о доходах и расходах, но вся эта информация хранится в госкомитете.

В последний раз декларации глав спецслужбы публиковали в 2017 году. Тогдашний глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заработал за 2016 год 327 тысяч сомов и имел в имуществе большой дом и земельный участок.

Ташиев сдавал декларацию в последний раз в 2013 году, будучи депутатом парламента от партии «Ата Журт». Тогда его годовой заработок составлял 856 тысяч сомов, а во владении он имел лишь земельный участок в 0,15 гектаров.

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