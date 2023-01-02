С 1 января вступил в силу закон о переименовании трех айыльных округов и 10 сел Баткенской области. Указ президент Садыр Жапаров подписал еще 16 ноября. Жогорку Кенеш принял этот закон в октябре 2022 года.

Решения о переименовании айыльных округов и сел приняли баткенцы на собраниях, позже это решение одобрили представители местной власти и Жогорку Кенеш.

«Цель документа возвращение айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований, используемых жителями в настоящее время, а также с учетом государственных, исторических и национальных интересов», — говорится на сайте президента.

Согласно закону, Марказский айыльный округ переименовали в Айрыбазский, Халмионский айыльный округ в Исхак-Полотханский и Маргунский переименовали в Кен-Таласский айыльный округ.

Кроме того, 10 сел Баткенской области теперь называются по новому:

село Марказ — Айрыбаз;

село Валакиш — Тегирмеч;

село Ноогардан — Ак-Орго;

село Халмион — Жениш;

село Даргаз — Кереге-Таш;

село Дархум — Жети-Таш;

село Маргун — Мурас;

село Чурбек — Уч-Булак;

село Мурза-Патча — Ак-Босого;

село Коммуна — Сары-Добо.

Это не первый случай с переименованием населенных пуктов Баткенской области. В марте 2022 года город Исфана Баткенской области переименовали на Раззаков. Тогда такую инициативу выдвинул президент. Указ Жапаров подписал к 110-летию Исхака Раззакова, тогда парламенту рекомендовали рассмотреть документ вне очереди.

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Автор: Бакай Алмаз