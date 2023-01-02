Государственная налоговая служба опубликовала декларации политиков Кыргызстана за 2021 год. «Клооп» изучил декларации членов Кабинета министров, рассказывает сколько они заработали и чем владеют.
Согласно опубликованным документам, глава Кабмина Акылбек Жапаров в 2021 году заработал 1 млн 471 сом, а его близкие родственники не заработали ничего. В декларации Жапарова говорится, что он владеет квартирой площадью 77,5 м² — другого имущества у Жапарова нет.
Нынешний первый замглавы Кабмина Адылбек Касымалиев, занимая должность замруководителя Администрации президента, в 2021 году заработал более 896 тысяч сомов. Его близкие родственники за год заработали свыше 3,8 млн сомов. Также Касымалиев владеет разной техникой и мебелью на общую сумму 215 тысяч сомов, а также другим движимым имуществом на полмиллиона сомов. Его родственники владеют домом площадью 216,7 м², несколькими участками общей площадью 704 м² и разными зданиями площадью 1529,2 м². Также они владеют мебелью и бытовой техников на 120 тысяч сомов и другим видом движимого имущества на 1,9 млн сомов.
Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в 2021 году заработал 4 млн 172 тысяч сомов, а его близкие родственники не заработали ничего. До октября 2021 года Байсалов занимал должность посла Кыргызстана в Великобритании. Согласно декларации, он также владеет домом площадью 125,89 м².
Замглавы Кабмина Бакыт Торобаев, будучи депутатом парламента, в 2021 году заработал более 773 тысяч сомов. Его родственники за год заработали 180 тысяч сомов. Торобаев владеет двумя домами площадью 180 и 179 м². Его родственники владеют землей несельскохозяйственного назначения площадью 3500 м² и домом площадью 385 м².
Глава МИД Жээнбек Кулубаев в 2021 году, будучи завотделом внешней политики Администрации президента, заработал 4,4 млн сомов. Его родственники заработали 1,4 млн сомов за год. Кулубаев владеет квартирой площадью 70 м². Родственники министра также владеют квартирой, но в два раза больше по площади, чем у Кулубаева.
Министр юстиции Аяз Баетов в 2021 году заработал более 5 млн сомов. Он также владеет квартирой площадью 60 м² и машиной марки Toyota Camry. Баетова назначили на должность министра юстиции в октябре 2021 года, до этого он работал директором Центра судебного представительства Кыргызстана.
Глава МВД Улан Ниязбеков в 2021 году заработал свыше 848 тысяч сомов. Также он владеет квартирой площадью 60,4 м² и несколькими земельными участками.
Министр экономики Данияр Амангельдиев в 2021 году заработал свыше 2,5 млн сомов. Он владеет рогатым скотом на общую сумму 570 тысяч сомов.
Министр труда Кудайберген Базарбаев в 2021 году, будучи завотделом Аппарата президента, заработал 911 тысяч сомов. Его родственники заработали 613 тысяч сомов за год. Базарбаев владеет квартирой площадью 78 м², машиной Mercedes и рогатым скотом на 1 млн 50 тысяч сомов.
Глава Минприроды Динара Кутманова за 2021 год заработала более 758 тысяч сомов. Согласно декларации, она владеет квартирой площадью 144 м², производственным сооружением/зданием площадью 247,3 м² и несколькими земельными участками.
Глава МЧС Бообек Ажикеев в 2021 году заработал почти 3 млн сомов. Он владеет квартирой площадью 68,6 м² и четырьмя легковыми автомобилями.
Экс-министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в 2021 году заработал 405 тысяч сомов. Согласно его декларации, он владеет тремя квартирами площадью 34 м², 67,5 м² и 81 м², а также двумя земельными участками 3475 м² и 600 м² и машиной Toyota Land Cruiser.
Нынешний министр по энергетике и инфраструктуре ЕАЭК от Кыргызстана Арзыбек Кожошев в 2021 году на должности первого замглавы Кабмина заработал более 735 тысяч сомов. Он владеет квартирой 70,1 м², мелкорогатым скотом на 1 млн сомов, лошадьми на 500 тысяч и автомобилем Lexus.
Нынешний председатель правления Кыргызско-Узбекского Фонда развития Азиз Аалиев, занимая должность замглавы Кабмина, в 2021 году заработал всего 355 тысяч сомов. Его близкие родственники в это время заработали более 242,9 млн сомов.
Согласно декларации, Аалиев не владеет имуществом, но его близкие родственники владеют землей несельскохозяйственного назначения площадью в 5,27 га, а также производственным зданиями/сооружениями площадью 2543 м². Родственники Аалиева владеют 33% долей в компании «Бурана Текстиль», которая занимается производством прочих трикотажных изделий.
Спецпредставитель Кабмина по приграничным вопросам Назирбек Борубаев в 2021 году заработал более 902 тысяч сомов. Его близкие родственники за год заработали 82 тысячи сомов. Борубаев также владеет банковской сберегательной книжкой на 500 тысяч сомов.