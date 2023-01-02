Глава МИД Жээнбек Кулубаев в 2021 году, будучи завотделом внешней политики Администрации президента, заработал 4,4 млн сомов. Его родственники заработали 1,4 млн сомов за год. Кулубаев владеет квартирой площадью 70 м². Родственники министра также владеют квартирой, но в два раза больше по площади, чем у Кулубаева.

Министр юстиции Аяз Баетов в 2021 году заработал более 5 млн сомов. Он также владеет квартирой площадью 60 м² и машиной марки Toyota Camry. Баетова назначили на должность министра юстиции в октябре 2021 года, до этого он работал директором Центра судебного представительства Кыргызстана.

Глава МВД Улан Ниязбеков в 2021 году заработал свыше 848 тысяч сомов. Также он владеет квартирой площадью 60,4 м² и несколькими земельными участками.

Министр экономики Данияр Амангельдиев в 2021 году заработал свыше 2,5 млн сомов. Он владеет рогатым скотом на общую сумму 570 тысяч сомов.

Министр труда Кудайберген Базарбаев в 2021 году, будучи завотделом Аппарата президента, заработал 911 тысяч сомов. Его родственники заработали 613 тысяч сомов за год. Базарбаев владеет квартирой площадью 78 м², машиной Mercedes и рогатым скотом на 1 млн 50 тысяч сомов.

Глава Минприроды Динара Кутманова за 2021 год заработала более 758 тысяч сомов. Согласно декларации, она владеет квартирой площадью 144 м², производственным сооружением/зданием площадью 247,3 м² и несколькими земельными участками.

Глава МЧС Бообек Ажикеев в 2021 году заработал почти 3 млн сомов. Он владеет квартирой площадью 68,6 м² и четырьмя легковыми автомобилями.