Дисклеймер: Материал был изменен в 21:30. Были внесены некоторые уточнения.

Пятерых врачей Городской детской клинической больницы скорой медпомощи и Наццентра охраны материнства и детства водворили в СИЗО до 10 января. Их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Такое решение принял Ленинский районный суд Бишкека. По этому же делу под домашний арест отправили еще одного медработника.

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что речь идет о смерти внука Нурлана Жапарова, брата главы Кабмина Акылбека Жапарова.

«Нам по секрету сказали, что это внук чиновника, и они сделают все, чтобы их посадили. 30 декабря был суд в закрытом режиме», — рассказали источники.

Глава медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова также писала о том, что причиной ареста врачей стала смерть ребенка «высокопоставленного чиновника».

«Такое происходит впервые за всю историю Кыргызстана без доказательств вины, а точнее из-за того, что родственники умершего ребенка – высокопоставленные лица. Медикам прямо заявили, что “их сгноят в тюрьме” и “отберут дипломы” […] Задержанные врачи имеют огромный опыт спасать детей в детских стационарах, ежедневный, многолетний. Это и пожилые, и молодые врачи. У них есть семьи и дети, которые их ждут», — написала Барыктабасова.

В пресс-службе Минздрава отказались комментировать задержание врачей.

В милиции же рассказали, что 13 ноября 2022 года в 7 утра ребенок поступил в больницу с жалобами на боли в желудке, в 12:30 ребенка перевели в реанимацию другой больницы, где он и скончался.

По словам Барыктабасовой, врачи детской больницы, куда изначально привезли ребенка, не выявили показания для операции и отправили его на дообследование в Джальский центр охраны материнства и детства.

«Когда боль в животе, врачи идут на диагностическую операцию — лапаротомию, чтобы воочию убедиться, что происходит, и сразу решить проблему. Иногда это может быть аппендицит, иногда заворот кишок, порок развития кишечника, опухоль и т. д. Просто так на операцию не берут. Но в этот раз на операцию не пошли, потому что, как рассказали медики, не было таких показаний, хотели дообследовать ребенка, а это шел перитонит и сепсис», — рассказала глава медпрофсоюза.

Задержанным врачам по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, причинившее по неосторожности тяжкий вред, грозит до от 50 до 100 тысяч сомов штрафа или лишение свободы до пяти лет.