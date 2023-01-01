Кыргызстанцы в 2022 году продолжали набирать популярность и миллионы просмотров в TikTok, охватывая мировые масштабы. Рассказываем, как наши соотечественники покоряли популярную соцсеть.

Рейтинг тиктокеров составлен на субъективный взгляд сотрудников «Клоопа», а количество их подписчиков и просмотров указано по состоянию на 26 декабря 2022 года.

Наш список популярных кыргызских тиктокеров возглавляет Арген @argenby, у которого насчитывается уже 11 миллионов подписчиков. Его видео зачастую набирают более 50 и даже 100 миллионов просмотров.

Он стал популярным на весь мир после видео о том, где он с помощью мимики изображает сцену из фильма «Американский психопат». Этот жест означает одобрение.