Кыргызстанцы в 2022 году продолжали набирать популярность и миллионы просмотров в TikTok, охватывая мировые масштабы. Рассказываем, как наши соотечественники покоряли популярную соцсеть.

Рейтинг тиктокеров составлен на субъективный взгляд сотрудников «Клоопа», а количество их подписчиков и просмотров указано по состоянию на 26 декабря 2022 года.

Наш список популярных кыргызских тиктокеров возглавляет Арген @argenby, у которого насчитывается уже 11 миллионов подписчиков. Его видео зачастую набирают более 50 и даже 100 миллионов просмотров.

Он стал популярным на весь мир после видео о том, где он с помощью мимики изображает сцену из фильма «Американский психопат». Этот жест означает одобрение.

@argenby ib: @batyr.white ♬ WORTH NOTHING - Fast & Furious: Drift Tape/Phonk Vol 1 - TWISTED

У Азиза @azabra3a сегодня 5 миллионов подписчиков. Парень прославился своими юмористическими скетчами. Видео кыргызстанца набирают очень много просмотров. Например, один из его ироничных тиктоков набрал почти 15 миллионов просмотров.

@azabra3a

@4girls.team — тикток-аккаунт четырех девушек, которые профессионально занимаются танцами. Сейчас у них насчитывается 4,8 миллиона подписчиков.

Причем миллион из них кыргызстанки набрали всего за один месяц.

Девушки стали популярны благодаря своим танцам, задавая новые тренды в соцсети. Один из них — танец под песню «Комузчу». Под этот звук пользователи со всего мира сняли более 90 тысяч видео.

@4girls.team

запускаем тренд🫶🏻🇰🇬

♬ ой комузчу - Kyrgyz girl🇰🇬🩸

Эльдар Тыналиев @tynalieff снимает видео о науке и проводит различные эксперименты. Этим он сумел завоевать внимание более 2 миллионов человек, которые следят за его работами. Видео парня набирают многомиллионные просмотры.

@tynalieff

Что если, положить ЗУБЫ в разные напитки на 30 ДНЕЙ?

♬ оригинальный звук - Эльдар Тыналиев

У Эльдара также есть YouTube-канал, который в октябре получил серебряную кнопку.

У молодого певца Амира @amirchiiik также 2 миллиона подписчиков в Tiktok. Он прославился тем, что публиковал записи своих треков, которые потом становились популярными трендами. Однажды кыргызстанец даже попал в мировой чарт хитов Shazam-200.

Вот его видео, набравшее три миллиона просмотров.

@amirchiiik Минимум раз Live #amirchik #минимумраз ♬ оригинальный звук - Амирчик

У группы DBillions @dbillions_kids_songs 1,5 миллиона подписчиков. Команда кыргызских блогеров снимает песенные ролики на английском языке, один из которых летом 2022 года набрал большую популярность (сейчас у ролика 224 млн просмотров!).

Песня «My name is», ставшая трендом в Tiktok, прозвучала на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Во втором полуфинале конкурса ведущий, шоумен Алессандро Каттелан с танцевальной группой выступил под отрывок из этой песни.

У блогеров есть свой детский YouTube-канал, который в сентябре 2021 года получил бриллиантовую кнопку соцсети, которую дают за 10 млн подписчиков.

У Айдины @turdalieva_a насчитывается 1,2 миллиона подписчиков. Девушка снимает юмористические, поучительные и тематические скетчи. Популярность ей принесли перевоплощения в парня в спортивном костюме.

@turdalieva_a

♬ оригинальный звук - Aidina🦔

Видео девушки набирают многомиллионные просмотры.

За творчеством Айвин @iwin.oo следит миллион подписчиков. Девушка снимает тематические видео и липсинк (синхронное шевеление губами под какой-то звуковой ряд, фонограмму: песню, мюзикл, спектакль, фильм и прочее).

Вот ее видео, набравшее более 19 миллионов просмотров.

@iwin.oo

♬ Se Acabo (Remix) - The Beatnuts

У Эржана Нурланова и Самары Эркебаевой на двоих насчитывается 860 подписчиков — @erjan_san (324 тыс. подписчиков), @samarou (536 тыс.). Супруги стали популярны благодаря совместным видео, где они устраивают пранки (розыгрыши) друг другу.

@samarou @erjan_san жоска лоханулся 😂 #пранкнадмужем #проверкамужа ♬ оригинальный звук - Эркебаева Самара

У Эльданы Сатыбалдиевой, известной общественности как Эльдана Форайз @foureyes_eldana, 652 тысячи подписчиков в Тиктоке.

Несколько лет назад девушка прославилась в Instagram своими 15-секундными скетчами, в которых затрагивала жизненные темы и высмеивала стереотипы и предрассудки общества. Сейчас в этой соцсети за ее жизнью следят более 840 тысяч подписчиков.

Эльдана – волонтерка, феминистка и активная защитница окружающей среды. Девушка также занималась половым просвещением подростков.

В Тиктоке Эльдана продолжает снимать юмористические скетчи.

Вот ее видео, набравшее почти три миллиона просмотров.

@foureyes_eldana

♬ original sound - Chloee

У Асель @aselbbh более 421 тысяч подписчиков в Тиктоке. Девушка набрала популярность с помощью видео-руководств по мейкапу. Зачастую она снимает, как делают макияж в разных странах.

Это ее видео набрало более двух миллионов просмотров.

@aselbbh Natural and with no makeup 😊🫶🏻 - 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝘀: Viviring Olive @olens_contactlens - 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀: @3ina 24H Foundation (Shade 609) @beauty_showroombi Gabrini Eyebrow Gel @Wonderskin 👄 Power’full Mascara @naturerepublic_kr Marble Highlighter @romandyou Glasting Water Gloss - #nomakeupmakeup #naturalmakeup #everydaymakeup #cleanmakeup ♬ original sound - sio !

У Нуркыз Токтогоновой @toktogonova 356 тысяч подписчиков. Девушка снимает юмористические скетчи на бытовые темы. Один из ее роликов набрал более 3 млн просмотров.

@toktogonova

♬ оригинальный звук - ТВОЯ ЛЮБИМАЯ🥰

Благодаря популярности в Тиктоке Нуркыз пригласили сниматься в отечественном кино. Она уже снялась в фильмах «Супер малина», «Шерине» и «10 жылдык».

У Zee @ohmybabyzee 255 тысяч подписчиков. В своих видео он делится сплетнями и интересными фактами из мира моды, которые отличаются интересной подачей автора.

Это его видео набрало более миллиона просмотров.

@ohmybabyzee Replying to @🪐 что-то мир моды трясет 💀 #balenciaga #мода ♬ original sound - GӨӨӨRL

И завершает наш список трио @eki.suluu. Азада, Айдана и Женишгуль Жолдошовы — сестры. За их творчеством следят почти 170 тысяч подписчиков. Девушки прославились в 2021 году всего за одну ночь – блогерши сняли пародию на песню «Абу бандит» российского исполнителя Gazan, видео очень быстро распространилось и набрало больше 3 млн просмотров.

@eki.suluu #Абубандит ♬ оригинальный звук - Eki suluu

Блогерши продолжают снимать юмористические видео, пародии на известные песни и фильмы.

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