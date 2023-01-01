Кыргызстанцы в 2022 году продолжали набирать популярность и миллионы просмотров в TikTok, охватывая мировые масштабы. Рассказываем, как наши соотечественники покоряли популярную соцсеть.
Рейтинг тиктокеров составлен на субъективный взгляд сотрудников «Клоопа», а количество их подписчиков и просмотров указано по состоянию на 26 декабря 2022 года.
Наш список популярных кыргызских тиктокеров возглавляет Арген @argenby, у которого насчитывается уже 11 миллионов подписчиков. Его видео зачастую набирают более 50 и даже 100 миллионов просмотров.
Он стал популярным на весь мир после видео о том, где он с помощью мимики изображает сцену из фильма «Американский психопат». Этот жест означает одобрение.
У Азиза @azabra3a сегодня 5 миллионов подписчиков. Парень прославился своими юмористическими скетчами. Видео кыргызстанца набирают очень много просмотров. Например, один из его ироничных тиктоков набрал почти 15 миллионов просмотров.
@4girls.team — тикток-аккаунт четырех девушек, которые профессионально занимаются танцами. Сейчас у них насчитывается 4,8 миллиона подписчиков.
Причем миллион из них кыргызстанки набрали всего за один месяц.
Девушки стали популярны благодаря своим танцам, задавая новые тренды в соцсети. Один из них — танец под песню «Комузчу». Под этот звук пользователи со всего мира сняли более 90 тысяч видео.
Эльдар Тыналиев @tynalieff снимает видео о науке и проводит различные эксперименты. Этим он сумел завоевать внимание более 2 миллионов человек, которые следят за его работами. Видео парня набирают многомиллионные просмотры.
У Эльдара также есть YouTube-канал, который в октябре получил серебряную кнопку.
У молодого певца Амира @amirchiiik также 2 миллиона подписчиков в Tiktok. Он прославился тем, что публиковал записи своих треков, которые потом становились популярными трендами. Однажды кыргызстанец даже попал в мировой чарт хитов Shazam-200.
Вот его видео, набравшее три миллиона просмотров.
У группы DBillions @dbillions_kids_songs 1,5 миллиона подписчиков. Команда кыргызских блогеров снимает песенные ролики на английском языке, один из которых летом 2022 года набрал большую популярность (сейчас у ролика 224 млн просмотров!).
Песня «My name is», ставшая трендом в Tiktok, прозвучала на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Во втором полуфинале конкурса ведущий, шоумен Алессандро Каттелан с танцевальной группой выступил под отрывок из этой песни.
У блогеров есть свой детский YouTube-канал, который в сентябре 2021 года получил бриллиантовую кнопку соцсети, которую дают за 10 млн подписчиков.
У Айдины @turdalieva_a насчитывается 1,2 миллиона подписчиков. Девушка снимает юмористические, поучительные и тематические скетчи. Популярность ей принесли перевоплощения в парня в спортивном костюме.
Видео девушки набирают многомиллионные просмотры.
За творчеством Айвин @iwin.oo следит миллион подписчиков. Девушка снимает тематические видео и липсинк (синхронное шевеление губами под какой-то звуковой ряд, фонограмму: песню, мюзикл, спектакль, фильм и прочее).
Вот ее видео, набравшее более 19 миллионов просмотров.
У Эржана Нурланова и Самары Эркебаевой на двоих насчитывается 860 подписчиков — @erjan_san (324 тыс. подписчиков), @samarou (536 тыс.). Супруги стали популярны благодаря совместным видео, где они устраивают пранки (розыгрыши) друг другу.
У Эльданы Сатыбалдиевой, известной общественности как Эльдана Форайз @foureyes_eldana, 652 тысячи подписчиков в Тиктоке.
Несколько лет назад девушка прославилась в Instagram своими 15-секундными скетчами, в которых затрагивала жизненные темы и высмеивала стереотипы и предрассудки общества. Сейчас в этой соцсети за ее жизнью следят более 840 тысяч подписчиков.
Эльдана – волонтерка, феминистка и активная защитница окружающей среды. Девушка также занималась половым просвещением подростков.
В Тиктоке Эльдана продолжает снимать юмористические скетчи.
Вот ее видео, набравшее почти три миллиона просмотров.
У Асель @aselbbh более 421 тысяч подписчиков в Тиктоке. Девушка набрала популярность с помощью видео-руководств по мейкапу. Зачастую она снимает, как делают макияж в разных странах.
Это ее видео набрало более двух миллионов просмотров.
У Нуркыз Токтогоновой @toktogonova 356 тысяч подписчиков. Девушка снимает юмористические скетчи на бытовые темы. Один из ее роликов набрал более 3 млн просмотров.
Благодаря популярности в Тиктоке Нуркыз пригласили сниматься в отечественном кино. Она уже снялась в фильмах «Супер малина», «Шерине» и «10 жылдык».
У Zee @ohmybabyzee 255 тысяч подписчиков. В своих видео он делится сплетнями и интересными фактами из мира моды, которые отличаются интересной подачей автора.
Это его видео набрало более миллиона просмотров.
И завершает наш список трио @eki.suluu. Азада, Айдана и Женишгуль Жолдошовы — сестры. За их творчеством следят почти 170 тысяч подписчиков. Девушки прославились в 2021 году всего за одну ночь – блогерши сняли пародию на песню «Абу бандит» российского исполнителя Gazan, видео очень быстро распространилось и набрало больше 3 млн просмотров.
Блогерши продолжают снимать юмористические видео, пародии на известные песни и фильмы.