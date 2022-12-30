Елка, украшенная яркими игрушками и цветными гирляндами — неизменный атрибут новогодних праздников. Традиционно ее к Новому году ставят в каждом мало-мальски крупном городе страны. «Клооп» узнал, как выглядят елки в разных уголках Кыргызстана, и сколько денег потратили местные власти на новогоднее преображение своего города.

Бишкек

Самая главная – столичная – елка. Ее высота 25 метров. Все игрушки в этом году полностью заменили на новые – их более 7 тысяч. Количество украшений не случайное: в мэрии говорят, что оно связано с ростом населения страны – в уходящем году родился 7-миллионный кыргызстанец. Городские власти потратили на новогодние украшения 5 млн сомов. Церемония зажжения елки состоялась 16 декабря.

Также в новогоднюю ночь мэрия устроит фейерверк над Бишкеком. Власти планировали потратить на него 900 тысяч сомов, но во время тендера сумма сократилась до 755 тысяч.

В предыдущие два года муниципалитет столицы отказывался от салютов на Новый год из-за экологических соображений и пандемии коронавируса. В 2021 году в мэрии говорили, что из-за смога городские власти считают «неправильным и невозможным ухудшать и без того хрупкую экологическую обстановку» в Бишкеке.

Ош

Самая высокая елка страны в этом году украшает южную столицу — Ош. Ее высота – 29 метров. На новогодние украшения местные власти потратили 2,7 млн сомов. Елку зажгли 20 декабря.

Баткен

Из-за сентябрьского приграничного конфликта власти решили на год отменить праздничные мероприятия в Баткене. Но неназванные спонсоры все же установили в центре города новогоднюю елку.

Джалал-Абад

Джалал-Абад украшает елка высотой в 27 метров. Ее зажгли 19 декабря. На украшение города из бюджета потратили 817 тысяч сомов.

А вот в Кара-Куле Джалал-Абадской области на украшение елки потратили 700 тысяч сомов, но она, как и в прошлом году, сгорела. :( Мэрия подозревает, что это был поджог.

Нарын

Власти города решили не тратиться на новогодние украшения. Город украшает елка, купленная в 2019 году. Четвертый год подряд она радует местных жителей. Ее зажгли 16 декабря.

Талас

Высота елки в Таласе составляет 15 метров. Ее зажгли 22 декабря. На нее местные власти потратили 275 тысяч сомов.

Каракол

В Караколе установили елку высотой в 22 метра, потратив на украшения 569 тысяч сомов. 31 декабря горожан ждет концертная программа, на нее потратили 100 тысяч сомов.