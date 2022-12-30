Трехэтажное здание центра рассчитано на 88 койко-мест и сможет вместить детей и их родителей. Площадь здания по проекту составляет 1 756 кв.м, площадь застройки 508 кв.м. Здание реабилитационного центра подключено к городским сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и отопления.

В открытии центра «Келечек» принял участие президент Садыр Жапаров. По его словам, в Кыргызстане насчитывается более 200 тысяч граждан с инвалидностью и около 36 тысяч из них — дети, которые нуждаются в образовании, медобслуживании и социальной поддержке.

«Поэтому нам необходимо создавать условия для улучшения и развития здоровья наших детей», — сказал Жапаров.