Байсалов говорил, что смеется, когда слышит «сплетни» про Акылбека Жапарова.

«Очень много тех, кто, не зная этого человека, преувеличивают, не могут скрыть свою зависть. То что талантливый, образованный и работающий круглые сутки глава кабмина, главный визирь Акылбек Жапаров сейчас служит государству — это счастье нашего народа…» — написал он.

Байсалов добавил, что впереди у Кыргызстана — «большие успехи», а его гражданам нужно «надеяться на лучшее».

«Сейчас я хочу сказать кыргызстанцам: надейтесь на лучшее, просите здоровья для двух Жапаровых, не слушайте подстрекателей и тех, кто не желает другим добра! Всё будет хорошо!» — сказал он, имея в виду главу Кабмина Акылбека Жапарова и президента Садыра Жапарова.

«Зачем множить боль?»

В конце февраля 2022 года стало известно о том, что в Бишкеке на протяжении пяти месяцев насиловали 13-летнюю девочку. Она жила в районе рынка «Дордой» с бабушкой и старшим братом. Все это время отец девочки работал в России, а мать страдала заболеванием печени и постоянно лечилась в стационаре.

Позже по этому делу осудили трех мужчин – двух милиционеров и грузчика рынка.

4 июля редакторка издания 24.kg Махинур Ниязова написала в соцсети Twitter о том, что ей «физически больно читать такие новости». Реакция Байсалова не заставила себя ждать. Он написал: «Зачем писать и дальше множить боль?»

Пользователи соцсетей начали критиковать заявление чиновника. На следующий же день дизайнер Нурбек Насыранбеков опубликовал шарж на высказывание замглавы Кабмина.

На иллюстрации художник изобразил Байсалова, который говорит: «Здесь ничего такого не происходит о чем стоило бы писать СМИ и говорить». На его фоне милиционеры издеваются над маленькой девочкой и пытаются схватить ее руками.

Иллюстрация: Нурбек Насыранбеков.

Позже Байсалов попытался объяснить, что имел в виду. Но, кажется, стало еще хуже.

Чиновник уточнил, что «возмущен» произошедшим преступлением, но, по его словам, он говорил об «информационной гигиене в стране».

«Уже давным-давно известно, что в нашем информационном сообществе обычный потребитель информации — рядовой гражданин — подвергается большому потоку информации о криминале, преступлениях, чернухе, кровавых моментах, которые подрывают любое наше настроение. Криминальная хроника должна иметь место, она есть. Но я считаю, что из-за редакционной политики двух-трех СМИ наше население подвергается просто негативной информации. Говорить надо, но вы же все это потоком выдаете», — сказал чиновник.

Байсалов заявил, что его беспокоит, что «уровень негативной и отрицательной информации в стране зашкаливает». По его словам, он просит СМИ не приукрашивать действительность, но «не отравлять жизнь целого народа такого рода информацией».

Он добавил, что любит народ Кыргызстана и не хочет, «чтобы ему было больно».

«Поддержите президента и подчинитесь государству»

Депутат Мирлан Самыйкожо 28 сентября раскритиковал работу спецслужб во время вооруженных столкновений на кыргызско-таджикской границе. Он заявил, что «из-за равнодушия и халатности [властей] в Баткене погибли люди». Парламентарий обратился к президенту Садыру Жапарову с вопросом, кто будет отвечать за произошедшее в Баткене.

Ему ответил Байсалов – он заявил о неких «внешних силах», которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане.

«Уважаемый депутат и граждане, давайте не дадим замыслам врага воплотиться в жизнь. В корне неправильно с вашей стороны воспринимать нынешнюю ситуацию как чьи-то “халатность и равнодушие”. Как можно говорить, что наша страна, история, судьба, нынешняя ситуация — чья-то вина?» — обратился замглавы Кабмина.

Кроме того, Байсалов призвал «поддержать президента и подчиниться государству», а также «оставить эмоции за закрытыми дверями, чтобы не показывать их врагу».

«Это и есть политическая и историческая ответственность!» — отметил чиновник, добавив, что «народ не простит популистов и внутренних врагов», которые распространяют информацию о том, что якобы «власть продала земли [Кыргызстана Таджикистану]».

Вместе с тем Байсалов подчеркнул, что высказывание Самыйкожо показывает уровень демократии в Кыргызстане.

«По вопросам границы всем молчать!»

В октябре у офиса «Азаттыка» прошел митинг, на котором около 30 граждан требовали закрыть три независимых издания — «Клооп», «Азаттык» и Kaktus Media. Один из митингующих даже грозился сжечь офис «Азаттыка», если в Кыргызстане не примут закон о так называемых «иностранных агентах».

На фоне этого лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков 16 октября опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что нынешняя «борьба с активистами, блогерами и СМИ в Кыргызстане выглядит, как целенаправленная работа в пользу Таджикистана».

По мнению политика, именно активисты, блогеры и СМИ сыграли существенную роль в освещении сентябрьского конфликта с Таджикистаном и доведении информации о нем до мирового сообщества.

Это возмутило Эдиля Байсалова – он решил вступить в переписку с Султанбековым в комментариях.

«Ты не прав и нагнетаешь. А так, по сути, можно ведь и с другой стороны на это посмотреть. В тот момент, когда стране и государству необходимо сплотить ряды перед внешними вызовами, находятся всякие подстрекатели и провокаторы, “пятые колонны”, паникеры и пораженцы, разговор с которыми вообще должен быть короткий», — написал Байсалов.

Затем замглавы Кабмина пояснил, что «пятой колонной» считает не СМИ, а «блогеров, возомнивших себя то ли совестью нации, то ли спасителями».

«Популизма поменьше. До выборов еще далеко. Сейчас нужно сплотить ряды. По вопросам границы вообще всем молчать. Таковы законы демократии. Решат всё легитимно всенародно избранные органы власти. Не толпа. Не блогеры. И тем более, не “сбитые летчики” политики-пенсионеры и не лузеры», — отметил замглавы Кабмина.

Причастность власти к давлению на СМИ – «нонсенс»

Позже Байсалов вновь прокомментировал давление на три независимых издания — «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media. Он заверил, что власти не имеют никакого отношения к акциям против них и не являются их инициаторами.

«Это вообще нонсенс! С какой стати закрываться редакциям? Закрывали редакции, арестовывали правозащитников, журналистов предыдущие власти. Сейчас такого нет. Эта инициатива не относится к администрации президента. Мы со своей прессой спорим, но на то она и пресса, и у нас нет другой. Что значит закрыть? Мы что, в Северной Корее живем что ли? Мы живем в свободном Кыргызстане!» — сказал он.

«Хотите честный ответ – приходите»

В октябре правозащитница Рита Карасартова требовала провести встречу с президентом для обсуждения соглашения с Узбекистаном по делимитации и демаркации границ в прямом эфире.

Эдиль Байсалов в ответ призвал активистку «не превращать решение важнейшего государственного вопроса в площадную митинговщину».

«Если нужна информация, приходите [на совещание]. Если хотите в лоб задать любой, самый тяжелый вопрос и получить такой же прямой и честный ответ — приходите. А если нужен хайп, скандал и провокация, то вам лучше не приходить. Мы не допустим срыва подписания важнейшего для наших государств документа только из за того, что вы так хотите устроить прямой эфир», — заявил он.

На следующий день противники передачи Кемпир-Абада Узбекистана действительно встретились с президентом Жапаровым и главой ГКНБ Ташиевым. И заявили, что их запугивали на этой встрече. А через несколько дней активистов и политиков, критикующих соглашение по границам между двумя республиками, начали задерживать. Большинство из почти 30 арестованных человек до сих пор находятся в СИЗО.

Власть ведет Кыргызстан в стратосферу, а полеты на бизнес-джетах — необходимость

В декабре журналисты Temirov Live рассказали, что Акылбек Жапаров полетел в Японию на частном бизнес-джете, и это обошлось бюджету в 10 млн сомов. Расследователи задались вопросом, зачем тратиться на полет на частном самолете, когда весь Кабмин вынужден экономить из-за прогнозируемого рекордного дефицита бюджета в 35 млрд сомов.

«А еще [Акылбек Жапаров] пользуется зубной щеткой и пишет ручкой. Идиоты с Temirov Live, вы ищите скандал там, где его нет. Премьер-министр на метле должен долететь до Токио??? Мы уже в прошлом году объявили: “Новый кабмин намерен в разы увеличить расходы по этой линии”. Это госнеобходимость!» — написал в ответ Байсалов.

Он добавил, что страна будет жить богаче не от «тупой экономии», а от «работы и заботы».

«Стратосфера — это куда мы движем страну при активном сопротивлении вашей дарагой рыдакции и саботаже маргинально-отсталых. Но мы еще будем смеяться все вместе, вспоминая, как общество считало за роскошь полет на самолете», — заявил замглавы Кабмина.