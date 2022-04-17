Зампред Кабмина Эдиль Байсалов написал пост в фейсбуке о «завистниках» главы Кабмина Акылбека Жапарова.

Байсалов говорит, что смеется, когда слышит «сплетни» про Акылбека Жапарова.

«Очень много тех, кто, не зная этого человека, преувеличивают, не могут скрыть свою зависть. То что талантливый, образованный и работающий круглые сутки глава кабмина — главный визирь Акылбек Жапаров сейчас служит государству — это счастье нашего народа…», — написал Байсалов.

Байсалов говорит, что впереди — «большие успехи», а кыргызстанцам нужно «надеяться на лучшее».

«Сейчас я хочу сказать кыргызстанцам: надейтесь на лучшее, просите здоровья для двух Жапаровых , не слушайте подстрекателей и тех, кто не желает другим добра! Всё будет хорошо!» — сказал он, имея в виду главу Кабмина Акылбека Жапарова и президента Садыра Жапарова.