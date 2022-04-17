24.kg сообщил, что Кабинет министров уполномочил временного внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» – главу холдинга «Наследие великих кочевников» Тенгиза Болтурука подписать два документа, связанных с месторождением Кумтор. Об этом со ссылкой на Кабмин сообщил и ряд других изданий.

Согласно распоряжению председателя Кабмина Акылбека Жапарова Болтурук подпишет:

соглашение о глобальном урегулировании взаимных претензий между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold;

акт о прекращении действия трастового договора о рекультивации.

Президент Садыр Жапаров 4 апреля в своем обращении объявил, что «месторождение ”Кумтор” полностью и бесповоротно возвращено Кыргызстану». Это означает, что «развод» Кыргызстана с канадской Centerra Gold Inc. официально случился.

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владел более 26% акций Centerra и являлся крупнейшим держателем акций компании.

17 мая 2021 года кыргызские власти ввели внешнее управление в «Кумторе» и назначили управляющим Тенгиза Болтурука. До этого Октябрьский райсуд Бишкека обязал Centerra выплатить 261,7 млрд сомов за незаконное складирование отходов на ледниках Давыдов и Лысый. Позже госкомиссия по изучению деятельности «Кумтора» предложила взыскать с Centerra совокупно $4,2 млрд за экологический ущерб Кыргызстану.

В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука, а позже – и на правительство Кыргызстана.