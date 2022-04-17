Эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшается.

Они связывают это с «нетерпимостью» властей к критике и альтернативному мнению.

В анализе экспертов отмечается, что журналисты, активисты и СМИ стали больше подвергаться онлайн-травле со стороны ферм-троллей. Делается это, по мнению экспертов, для отвода внимания с их расследований.

«Чиновники забывают, что наличие альтернативного мнения и возможность свободно его выражать — основа права, и оно должно защищаться государством», – говорится в аналитическом отчете.

Эксперты подчеркнули, что власти кыргызстана должны прекратить «посягательства и нападки» на свободу слова, тем самым проявив терпимость к альтернативным мнениям.

«Институт Медиа Полиси» также считает, что руководство страны через законодательство пытается уменьшить пространство для работы независимых СМИ и журналистов. Все чаще используется функционал карательного аппарата государства.

«Государство должно обеспечить защиту медиа работников и привлекать к ответственности всех причастных к физическим нападениям на них. Властям следует воздержаться от принятия законодательных инициатив, способных повлиять на свободу слова и свободу выражения мнения в Кыргызстане, пересмотреть уже принятые законодательные меры в этом направлении», — отмечают эксперты.

Кыргызстан, свобода слова и демократия

В феврале исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group – The Economist Intelligence Unit – впервые причислило Кыргызстан к авторитарным странам.

По уровню авторитаризма Кыргызстан попал в одну группу с Казахстаном, Россией и африканскими странами Алжир, Нигер и Мали.

Ранее Глобальный альянс гражданского общества CIVICUS также в своем ежегодном отчете отметил, что Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте Садыре Жапарове. Однако в пресс-службе Жапарова заявили, что реформы «по усилению ответственности властей никак нельзя ставить в один ряд с понятием авторитаризма».

До этого международные правозащитные организации также высказывали свои опасения в том, что в Кыргызстане устанавливается авторитарный режим управления. Неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.