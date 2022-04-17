Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан в конце мая. Об этом говорится на сайте администрации главы государства.

Президент Садыр Жапаров 14 апреля принял заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова. Тот сообщил, что прибыл в Кыргызстан по поручению президента, чтобы подготовить визит Мирзиеева.

Жапаров уверен, что кыргызско-узбекские переговоры на высшем уровне выведут отношения между «братскими» странами на следующий этап развития взаимного сотрудничества.

Президент также приветствовал открытие Узбекско-Кыргызского Фонда развития и пожелал расширения торгово-инвестиционных связей между предпринимателями двух стран.

Садыр Жапаров посетил Узбекистан 11-12 марта с госвизитом. Главы двух государств в ходе двусторонних переговоров договорились об увеличении товарооборота между странами, о сотрудничестве в сфере водопользования и энергетики, а также решении пограничных вопросов.

Кроме того, стороны решили создать Кыргызско-Узбекский инвестиционный фонд для финансирования совместных инвестпроектов.