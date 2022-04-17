Министерство здравоохранения предлагает лечить медиков бесплатно. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, заработная плата сотрудником здравоохранение ниже, чем у работников других сфер. По данным Нацстаткома, среднемесячная зарплата сотрудников здравоохранения и социального обслуживания населения (без учета малых предприятий) за январь — декабрь 2021-го составила 12 тысяч 850 сомов, тогда как прожиточный минимум для взрослого населения трудоспособного возраста за прошлый год составил 7 тысяч сомов в месяц.

Поэтому ведомство предлагает усилить соцгарантиию медицинским работникам, несмотря на имеющуюся у них медстраховку, по которой они могут получать медуслуги по льготным условиям.

Минздрав хочет включить медиков в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи, как на амбулаторном уровне, так и в стационарах.