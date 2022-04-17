По словам президента Владимира Зеленского с начала войны в Украине погибли от 2500 до 3000 военных, около 10 тысяч были ранены, «и неизвестно, сколько из них выживет». Однако потери мирного населения оценить сложнее поскольку, как заявляет Зеленский, многие населенные пункты на юге и востоке страны находятся в блокаде и неизвестно, сколько там погибших.

По данным Генпрокуратуры Украины, со дня вторжения российских войск погибло 202 ребенка, еще 361 ребенок ранен.

По данным представителя Министерства обороны РФ потери «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников» к 16 апреля составили 23 367 человек.

«Русская служба голос Америки», со ссылкой на источники в министерстве обороны США, сообщила 15 апреля, что военные силы Украины потопили флагманский корабль Черноморского флота России двумя ракетами «Нептун».

В Пентагоне считают, что в результате удара были погибшие, хотя количество жертв пока неизвестно.

Между тем Минобороны России заявляет, что ракетный крейсер «Москва» якобы затонул во время шторма в результате пожара и взрывов боеприпасов, хранившихся на борту.

Позже в Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ранее затонувшего ракетного крейсера.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео со встречи, однако в них не говорится о точной численности экипажа корабля на момент его затопления, а также о том, есть ли погибшие или пострадавшие в результате происшествия, не сообщается.

«Новая газета» отмечает, что командир личного состава обязан доложить численность состава, количество присутствующих в строю и количество выбывших из строя (выбывшие — это раненые, больные, погибшие либо присутствующие не в строю, а на других работах). Таким образом, данные о числе выживших моряков крейсера «Москва» остаются неизвестны.

Как сообщает «Би-би-си русская служба», Мариуполь уже несколько недель оккупирован российскими войсками. Бои продолжаются. Большая часть города остаётся под их контролем, однако украинские военные по-прежнему удерживают часть портового района и завод «Азовсталь».

16 апреля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся военные Мариуполя «подлежат уничтожению».

В ответ на это заявление Владимир Зеленский сказал, что подобное развитие событий может означать конец переговорам с Россией.

Мэр Мариуполя Пётр Андрющенко заявил, что российские войска намерены полностью закрыть город на следующей неделе. Однако командир полка «Азов» Максим Жорин рассказал «Настоящему времени», что россияне уже «на сегодняшний день» перекрыли въезд и выезд в Мариуполь.

Зеленский считает, что для «спасения» города Украине нужно «мощное» вооружение или переговоры с Россией, однако в последнем он сомневается.

Также Владимир Зеленский сообщил, что разрушенный мост в городе Ирпень под Киевом станет мемориалом.

«Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю этого разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, который спасались по этому мосту и по этой дороге в Киев от российских захватчиков», — сказал он.

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. По данным МИД РФ в «стоп-лист» также вошли члены кабинета министров Великобритании: министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета. Всего в нем 13 человек.

Ведомство обвинило руководство Великобритании в намеренном «нагнетании обстановки» вокруг Украины.

«Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны. Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии», — отметили в МИД РФ.

А Борис Джонсон пообещал поддержку Украине.

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента», еще девять человек.

В список попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, карикатурист Сергей Елкин, журналист Роман Доброхотов, журналист Алексей Семёнов, психолог Мария Сабунаева, журналист Кирилл Кругликов, ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева. Многие из них известны своей антивоенной позицией.

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.

Она заявила, что ее муж согласен на его выдачу в Россию и просит Путина организовать его обмен на пленных.

Медведчук приходится Владимиру Путину кумом, он – один из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Генеральная прокуратура задержала Медведчука по обвинению в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Президент Зеленский предложил Путину обменять его «кума» на украинских военнопленных.

Служба безопасности Украины опубликовала запись части диалога российского военного со своей женой, в котором она разрешает ему насиловать украинских девушек.

Позже «Радио Свобода» и расследовательский проект «Схемы» выяснили, что военным оказался Роман Быковский, бывший срочник Росгвардии, а затем — военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма. Именно сюда он не так давно перевез свою семью из России.

Ниже приведён отрывок из диалога семейной пары:

— ​Так, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется).

— ​Насиловать и тебе ничего не говорить?

— ​Да, чтобы я ничего не знала. А что? (смеется).

— ​Можно, да?

— ​Да, разрешаю. Только предохраняйся!

— ​Хорошо.

Сейчас мужчина ранен и лечится в больнице в Севастополе.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала в интервью журналистам BBC, что в городе Буча 25 девочек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет подвергались регулярным изнасилованиям пока город был под контролем российских военных.

По словам Денисовой, женщин и девочек держали в подвале одного из домов в Буче в течение 25 дней. Кроме этого, по ее данным, девять пострадавших от насилия беременны, в их числе 14-летняя девочка.

Папа Франциск осудил войну в Украине.

«Мы все молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что вы пережили много страданий. Мы можем лишь предложить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: “Мужайтесь, мы вместе с вами», — обратился он к украинцам на пасхальной службе.